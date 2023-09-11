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Опубликовано: Сегодня, 22:01

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В Актау обсудили перспективы развития торговых отношений между Мангистауской областью и Республикой Узбекистан

В Актау состоялась встреча заместителя акима Мангистауской области Каната Кульджанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрамом Ниязходжаевым, в ходе которой стороны обсудили укрепление торговых отношений между Мангистауской областью и Республикой Узбекистан, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото Центра общественных коммуникаций
На встрече обсуждались различные аспекты сотрудничества, включая транспортно-транзитный потенциал, экспорт товаров, включая сельскохозяйственную продукцию.

Канат Кульджанов подчеркнул готовность региона к взаимовыгодному сотрудничеству.

- Эта встреча стала важным шагом в направлении укрепления сотрудничества и поддержания дружественных отношений между Мангистауской областью и Республикой Узбекистан. Мы заинтересованы продолжать развивать этот партнёрский диалог в будущем. Увеличение товарооборота между Мангистауской областью и Узбекистаном в два раза по сравнению с прошлым годом подтверждает огромные перспективы нашего сотрудничества. Мы видим потенциал в секторах животноводства, растениеводства и туризма и готовы совместно работать, применять новые знания и обмениваться опытом, - подчеркнул заместитель акима области Канат Кульджанов.


Стороны выразили взаимный интерес к укреплению контактов предпринимательских кругов обеих стран, включая активное вовлечение представителей малого и среднего бизнеса.

По последним данным, в Мангистауской области зарегистрировано 140 предприятий различных сфер деятельности с участием узбекского капитала.

Внешнеторговый оборот Мангистауской области с Узбекистаном за первые шесть месяцев 2023 года вырос почти в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Экспорт и импорт также продемонстрировали заметный рост, что свидетельствует о динамичном развитии торговых отношений между регионами.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Актау обсудили перспективы развития торговых отношений между Мангистауской областью и Республикой Узбекистан


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