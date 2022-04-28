В 2021 году товарооборот между Мангистауской областью и Узбекистаном составил 7,9 миллиона долларов США

На двусторонней встрече были обсуждены инвестиционные возможности и перспективы развития межрегионального предпринимательства, а также вопросы дальнейшего укрепления экономических связей между Мангистауской областью и Республикой Узбекистан.Внешнеторговый оборот между Республикой Узбекистан и Мангистауской областью в 2021 году составил 7,9 миллиона долларов США. Из них экспорт – 672,6 тысячи долларов США, импорт – 7,3 миллиона долларов США. В Мангистауской области зарегистрировано 84 предприятия с участием узбекского капитала в различных отраслях экономики.В целях развития авиасотрудничества на данный момент запущен регулярный рейс с периодичностью три раза в неделю между городами Актау и Ургенич. Кроме того, запущен регулярный рейс между городами Актау-Нукус с периодичностью три раза в неделю.В завершение встречи стороны выразили готовность продолжить сотрудничество для реализации конкретных проектов в различных отраслях экономики.