Нурлан Ногаев встретился с послом Кореи в Казахстане

- Мангистауская область обладает мощным транзитным и транспортно-логистическим потенциалом мирового масштаба между Европой и Азией. Сотрудничество с коллегами из Пусанского порта может способствовать дальнейшему развитию этой отрасли в нашем регионе. Мы хорошо знакомы с Кореей как с развитой туристической страной с внушительной экономикой и хорошей инфраструктурой, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

На встрече представители корейской делегации ознакомились с инвестиционным и экономическим потенциалом Мангистауской области, а также обсудили возможности увеличения инвестиций со стороны Кореи в наш регион.Внешнеторговый оборот Мангистауской области с Кореей за январь-июль 2023 года составил 6 миллионов долларов, что представляет рост почти в два раза по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 3,5 миллиона долларов.Общий объем товарооборота между Кореей и Мангистау фокусируется на импорте, включая легковые автомобили, автозапчасти и химические удобрения.Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул важность дипломатических отношений между Казахстаном и Кореей, начавшихся в 1992 году, и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества. Он также отметил важное событие - проведение Казахстанско-Пусанского-логистического форума в Актау в рамках рабочего визита корейской делегации. Форум собрал представителей обеих стран, где участники обсудила ключевые вопросы, такие как развитие транзитного потенциала региона.Таким образом, эта встреча придала новый импульс сотрудничеству между Мангистауской областью и Кореей. Глава региона выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству в будущем.