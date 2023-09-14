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Опубликовано: Сегодня, 20:13

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Нурлан Ногаев встретился с послом Кореи в Казахстане

В Актау состоялась встреча главы региона Нурлана Ногаева с представителями корейской делегации, возглавляемой послом Кореи в Республике Казахстан Чжо Тэ Ик, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

фото центра общественных коммуникаций
На встрече представители корейской делегации ознакомились с инвестиционным и экономическим потенциалом Мангистауской области, а также обсудили возможности увеличения инвестиций со стороны Кореи в наш регион.

Внешнеторговый оборот Мангистауской области с Кореей за январь-июль 2023 года составил 6 миллионов долларов, что представляет рост почти в два раза по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 3,5 миллиона долларов.

Общий объем товарооборота между Кореей и Мангистау фокусируется на импорте, включая легковые автомобили, автозапчасти и химические удобрения.

Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул важность дипломатических отношений между Казахстаном и Кореей, начавшихся в 1992 году, и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества. Он также отметил важное событие - проведение Казахстанско-Пусанского-логистического форума в Актау в рамках рабочего визита корейской делегации. Форум собрал представителей обеих стран, где участники обсудила ключевые вопросы, такие как развитие транзитного потенциала региона.

- Мангистауская область обладает мощным транзитным и транспортно-логистическим потенциалом мирового масштаба между Европой и Азией. Сотрудничество с коллегами из Пусанского порта может способствовать дальнейшему развитию этой отрасли в нашем регионе. Мы хорошо знакомы с Кореей как с развитой туристической страной с внушительной экономикой и хорошей инфраструктурой, - подчеркнул Нурлан Ногаев.


Таким образом, эта встреча придала новый импульс сотрудничеству между Мангистауской областью и Кореей. Глава региона выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству в будущем.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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