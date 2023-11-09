Мангистауские каратисты завоевали золотую, серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии

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Турар Колпакбай стал чемпионом Азии в весовой категории до 57 кг в возрастной категории 14-15 лет. Серебряным и бронзовыми призерами стали: Гульнур Койшыбай в возрастной категории 14-15 лет в весовой категории до 61 кг, Асель Сагидулла в возрастной категории 16-17 лет в весе до 48 кг, Айшабиби Шарахан в весовой категории до 53 кг и Асылай Савидова в весовой категории +66 кг.
Всего на соревнованиях собралось 600 мастеров татами порядка из 30 стран. По итогам чемпионата сборная Казахстана заняла второе место в общем зачете с 8 золотыми, 5 серебряными и 11 бронзовыми медалями. Каратисты Японии лидируют с 14 золотыми, 5 серебряными, 4 бронзовыми медалями. А тройку лидеров замкнул Иран (5 золотых, 6 серебряных, 11 бронзовых).
Отметим, что сегодня стартует 1-й Открытый чемпионат Азии среди взрослых. В составе национальной сборной на турнире выступят мангистаусцы Айдос Мухат, Олжас Алтынбек, Еркинбек Байтореев, Нурнияз Елашов.
Всего на соревнованиях собралось 600 мастеров татами порядка из 30 стран. По итогам чемпионата сборная Казахстана заняла второе место в общем зачете с 8 золотыми, 5 серебряными и 11 бронзовыми медалями. Каратисты Японии лидируют с 14 золотыми, 5 серебряными, 4 бронзовыми медалями. А тройку лидеров замкнул Иран (5 золотых, 6 серебряных, 11 бронзовых).
Отметим, что сегодня стартует 1-й Открытый чемпионат Азии среди взрослых. В составе национальной сборной на турнире выступят мангистаусцы Айдос Мухат, Олжас Алтынбек, Еркинбек Байтореев, Нурнияз Елашов.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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