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Опубликовано: Сегодня, 18:00

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Мангистауские каратисты завоевали золотую, серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии

На XXI чемпионате Азии по каратэ WKF среди юношей и молодежи в Алматы мангистауские спортсмены завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

фото центра общественных коммуникаций
Турар Колпакбай стал чемпионом Азии в весовой категории до 57 кг в возрастной категории 14-15 лет. Серебряным и бронзовыми призерами стали: Гульнур Койшыбай в возрастной категории 14-15 лет в весовой категории до 61 кг, Асель Сагидулла в возрастной категории 16-17 лет в весе до 48 кг, Айшабиби Шарахан в весовой категории до 53 кг и Асылай Савидова в весовой категории +66 кг.

Всего на соревнованиях собралось 600 мастеров татами порядка из 30 стран. По итогам чемпионата сборная Казахстана заняла второе место в общем зачете с 8 золотыми, 5 серебряными и 11 бронзовыми медалями. Каратисты Японии лидируют с 14 золотыми, 5 серебряными, 4 бронзовыми медалями. А тройку лидеров замкнул Иран (5 золотых, 6 серебряных, 11 бронзовых).

Отметим, что сегодня стартует 1-й Открытый чемпионат Азии среди взрослых. В составе национальной сборной на турнире выступят мангистаусцы Айдос Мухат, Олжас Алтынбек, Еркинбек Байтореев, Нурнияз Елашов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Мангистауские каратисты завоевали золотую, серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии


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