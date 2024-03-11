QAZAQ AIR будет летать из Туркестана в Самарканд

Авиакомпания QAZAQ AIR
Рейсы между городами будут отправляться 2 раза в неделю на современных, комфортабельных авиалайнерах De-Havilland Dash 8-Q400 по следующему расписанию:
По пятницам и воскресеньям (по местному времени)
IQ 509 Туркестан 20:20 – Самарканд 21:20
IQ 510 Самарканд 22:10 – Туркестан 23:10.
Авиасообщение между двумя колыбелями тюркских стран открывает двери для более интенсивного культурного обмена. Оба государства богаты историей и культурным наследием, которые теперь станут более доступными для граждан Казахстана и Узбекистана. Гости городов смогут насладиться уникальными культурными памятниками и лучшими традициями, открывая новые туристические горизонты.
Забронировать и купить билеты возможно уже сейчас на официальном сайте www.flyqazaq.com, а также в офисах продаж авиакомпании. Стоимость билетов в одну сторону от 20 000 тенге.
Также необходимо отметить, что авиакомпании Казахстана выполняют стыковочные рейсы через Туркестан в Самарканд из Астаны, Актобе, Костаная, Актау, Уральска, Алматы.
По пятницам и воскресеньям (по местному времени)
IQ 509 Туркестан 20:20 – Самарканд 21:20
IQ 510 Самарканд 22:10 – Туркестан 23:10.
Авиасообщение между двумя колыбелями тюркских стран открывает двери для более интенсивного культурного обмена. Оба государства богаты историей и культурным наследием, которые теперь станут более доступными для граждан Казахстана и Узбекистана. Гости городов смогут насладиться уникальными культурными памятниками и лучшими традициями, открывая новые туристические горизонты.
«Новый авиарейс между Казахстаном и Узбекистаном несет в себе потенциал дальнейшего укрепления тесных связей между этими двумя странами. Экономическое сотрудничество, обмен культурными ценностями, деловые отношения и туризм — все эти аспекты будут существенно усилены благодаря удобству авиаперевозок. Новый этап в сотрудничестве двух колыбелей тюркских стран обещает быть перспективным и плодотворным», - отмечает Глава авиакомпании QAZAQ AIR Еркін Наурызбаев.
Забронировать и купить билеты возможно уже сейчас на официальном сайте www.flyqazaq.com, а также в офисах продаж авиакомпании. Стоимость билетов в одну сторону от 20 000 тенге.
Также необходимо отметить, что авиакомпании Казахстана выполняют стыковочные рейсы через Туркестан в Самарканд из Астаны, Актобе, Костаная, Актау, Уральска, Алматы.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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