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Опубликовано: Сегодня, 19:19

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Как в Мангистау отмечают Көрісу күні – Амал мерекесі

В Мангистау празднование Амала началось с концертной программы в историко-культурном комплексе «Адай ата - Отпан тау», который расположен на горе Отпан тау в Мангистауском районе, в 15 км от села Жынгылды. Одним из ярких событий стало торжественное зажжение Огня Единства. По словам организаторов праздника, потомков Мұңал ата, за два дня на гору Отпан тау съехалось более 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Жители Мангистау 17-ый год подряд встречают праздник Амал на горе Отпан тау. 13 и 14 марта в историко-культурном комплексе «Адай ата - Отпан тау», где накануне прошла церемония зажжения Огня Единства в рамках празднования Амал, на протяжении двух дней проходили праздничные мероприятия.

В этом году Амал организовали потомки рода Мұңал ата.

По словам организаторов праздника, на гору Отпан за два дня съехалось более 30 тысяч человек.

Как в Мангистау отмечают Көрісу күні – Амал мерекесі


На мероприятии организовали выставку изделий мастеров-ремесленников. С концертной программой выступила народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

К слову, Көрісу, или қауышу күні, также называют праздником Амал. Этот день считается началом нового года. Люди в национальных нарядах здороваются рукопожатием или объятием со словами «Бір жасың құтты болсын», то есть «Поздравляю с еще одним годом».

Смысл этой традиции заключается в выражении радости за возможность благополучно пережить зиму, встретить весну и быть вместе с близкими в полном здравии. В этот период младшие навещают старших, выражают заботу об их здоровье.

Как в Мангистау отмечают Көрісу күні – Амал мерекесі


В знак уважения глава региона Нурлан Ногаев 14 марта отправился навестить ветерана образования Алдабергена Курмашева в его дом в селе Шетпе.

«Сегодня мы собрались за общим столом по особому случаю – сегодня мы встречаем праздник Амал. Этот праздник символизирует начало нового года, новый этап в жизни. В древности наши предки, переживая суровые зимы, радовались наступлению весны. Хотя сейчас времена изменились, нам больше не приходится бояться холодов, наши традиции остаются неизменными. Младшие ходят в гости к старшим, а старшие делятся своим опытом — это наше национальное богатство. В единстве заключена наша сила, и это важно помнить всегда», – подчеркнул Алдаберген Курмашев.


Заслуженный учитель страны Алдаберген Курмашев в школьные годы разделял парту с известным писателем Абишем Кекилбаевым, а в институте с ним вместе училась поэтесса Фариза Онгарсынова. Этими воспоминаниями из молодости аксакал поделился с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым.

Глава региона поздравил аксакала со светлым праздником Амал, подчеркнув его глубокую символичность.

«Көрісу — это традиция, уходящая корнями к нашим предкам. Мы должны помнить и чтить ее. Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, при смешении культур цивилизованных стран мы должны отстоять свое наследие, не терять культурные ценности. В то же время, как прогрессивная нация, мы должны смотреть только вперед! Молодежь - наше будущее, и она должна быть конкурентоспособной на мировой арене. Нам также нужно много квалифицированных специалистов, готовых внести свой вклад в развитие нашей страны. Благодарю вас за неоценимый вклад в развитие образования в нашем регионе. Ваши дети сегодня продолжают ваше дело, работая учителями и воспитывая новое поколение. Желаем вам крепкого здоровья! Пусть праздник Амал принесет нам лишь радость», - подчеркнул аким области Нурлан Ногаев.


Как в Мангистау отмечают Көрісу күні – Амал мерекесі


Добавим, по уже сложившейся традиции факел для зажжения огня передается ежегодно по эстафете представителям рода адай. В этом году эстафету празднования и огонь единства передали потомкам Қосай Ата.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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