Как в Мангистау отмечают Көрісу күні – Амал мерекесі

«Сегодня мы собрались за общим столом по особому случаю – сегодня мы встречаем праздник Амал. Этот праздник символизирует начало нового года, новый этап в жизни. В древности наши предки, переживая суровые зимы, радовались наступлению весны. Хотя сейчас времена изменились, нам больше не приходится бояться холодов, наши традиции остаются неизменными. Младшие ходят в гости к старшим, а старшие делятся своим опытом — это наше национальное богатство. В единстве заключена наша сила, и это важно помнить всегда», – подчеркнул Алдаберген Курмашев.

«Көрісу — это традиция, уходящая корнями к нашим предкам. Мы должны помнить и чтить ее. Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, при смешении культур цивилизованных стран мы должны отстоять свое наследие, не терять культурные ценности. В то же время, как прогрессивная нация, мы должны смотреть только вперед! Молодежь - наше будущее, и она должна быть конкурентоспособной на мировой арене. Нам также нужно много квалифицированных специалистов, готовых внести свой вклад в развитие нашей страны. Благодарю вас за неоценимый вклад в развитие образования в нашем регионе. Ваши дети сегодня продолжают ваше дело, работая учителями и воспитывая новое поколение. Желаем вам крепкого здоровья! Пусть праздник Амал принесет нам лишь радость», - подчеркнул аким области Нурлан Ногаев.



Жители Мангистау 17-ый год подряд встречают праздник Амал на горе Отпан тау. 13 и 14 марта в историко-культурном комплексе «Адай ата - Отпан тау», где накануне прошла церемония зажжения Огня Единства в рамках празднования Амал, на протяжении двух дней проходили праздничные мероприятия.В этом году Амал организовали потомки рода Мұңал ата.По словам организаторов праздника, на гору Отпан за два дня съехалось более 30 тысяч человек.На мероприятии организовали выставку изделий мастеров-ремесленников. С концертной программой выступила народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.К слову, Көрісу, или қауышу күні, также называют праздником Амал. Этот день считается началом нового года. Люди в национальных нарядах здороваются рукопожатием или объятием со словами «Бір жасың құтты болсын», то есть «Поздравляю с еще одним годом».Смысл этой традиции заключается в выражении радости за возможность благополучно пережить зиму, встретить весну и быть вместе с близкими в полном здравии. В этот период младшие навещают старших, выражают заботу об их здоровье.В знак уважения глава региона Нурлан Ногаев 14 марта отправился навестить ветерана образования Алдабергена Курмашева в его дом в селе Шетпе.Заслуженный учитель страны Алдаберген Курмашев в школьные годы разделял парту с известным писателем Абишем Кекилбаевым, а в институте с ним вместе училась поэтесса Фариза Онгарсынова. Этими воспоминаниями из молодости аксакал поделился с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым.Глава региона поздравил аксакала со светлым праздником Амал, подчеркнув его глубокую символичность.Добавим, по уже сложившейся традиции факел для зажжения огня передается ежегодно по эстафете представителям рода адай. В этом году эстафету празднования и огонь единства передали потомкам Қосай Ата.