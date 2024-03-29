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Опубликовано: Сегодня, 17:20

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Как в США: в каких школах Мангистау появились необычные школьные автобусы

Новые автобусы переданы нескольким школам Мангистауского района. Яркие транспортные средства имеют мало общего с традиционными автобусами, которыми пользуются учебные заведения региона. При этом они безопасны и удобны, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото центра общественных коммуникаций
Новый транспорт напоминает классические американские школьные автобусы. Они уже используются в других регионах страны. Теперь учащиеся и Мангистау будут ездить на необычных, к тому же комфортабельных автобусах с повышенной системой безопасности – противопожарной системой в топливном баке, круговым обзором для водителя, ремнями безопасности и многим другим.

Яркий желтый цвет транспортных средств привлекает внимание, а быть заметным на дороге – значит обеспечить свою безопасность. Это, как отмечают сотрудники полиции, крайне важно в условиях интенсивного дорожного движения. Водители уже опробовали новый транспорт и заверили, что сумеют ловко водить его по нашим дорогам.

Автобусы в торжественной обстановке переданы школам имени Берекета Жумалиева, Мекерия Атымова, школе-лицею №7 в Шетпе и учебным заведениям села Сайотес.

Руководитель областного управления образования Динара Жумашева, участвуя в церемонии вручения автобусов школам, подчеркнула, что школьникам из отдаленных мест теперь не придется добираться до учебы на общественном транспорте. Это актуально для сел Шетпе, где из 4289 учеников 559 перевозятся на транспорте, и для села Сайотес, где до настоящего времени в этом нуждались 175 из 479 школьников.

- Важно ведь, чтобы дети не только получали современное качественное образование, но и благополучно добирались до учебы и возвращались домой, - отметила Динара Жумашева.


Аким района Галымжан Ниязов добавил, что со стороны государства оказывается большая поддержка в сфере образования.

- Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что «качество среднего образования - это еще одно условие успешной нации. Должны быть созданы благоприятные условия для всестороннего развития каждого учащегося». В связи с этим в сфере образования района ведется большая работа. Материально-техническая база школы им.Н. Жубаева полностью обновлена на средства Фонда поддержки «Қазақстан халқына». Теперь передаем новые автобусы для перевозки школьников. Эстафета добрых дел будет продолжена, - заверил Галымжан Ниязов.


По его информации, в этом году будут отремонтированы восемь школ и пять яслей-садов. Для функционирующих в Мангистауском районе 22 школ будет приобретено свыше тысячи парт, STEM-лаборатории, оборудование для кабинетов робототехники, информатики. В 19 школах оборудуют кабинеты технологии.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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"Как в США": в каких школах Мангистау появились необычные школьные автобусы


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