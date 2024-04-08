В области прошел очередной весенний субботник

В частности, от 19-го микрорайона до микрорайона «Самал» на берегу моря были проведены санитарно-гигиенические работы, собраны остатки камыша. Для этого использовано 6 единиц спецтехники. В субботнике приняли участие сотрудники областных управлений, городского акимата и различных учреждений, студенты, общественники. Было задействовано 420 человек и 12 единиц техники.Также по городу Жанаозен задействовано 714 человек и 24 единицы спецтехники. В результате было вывезено 150 тонн отходов. По Бейнеускому району приняли участие 820 человек, задействовано 4 единицы техники, вывезено 6 тонн отходов. По Мангистаускому району задействовано 320 человек, 8 единиц техники, вывезено 12 тонн отходов. По Мунайлинскому району приняли участие 450 человек, 5 единиц техники, собрано 12 тонн мусора, по Тупкараганскому району - 520 человек, 8 единиц техники, собрали 18 тонн и по Каракиянскому району - 350 человек, задействовано 4 единицы техники, вывезено 6 тонн отходов.Кроме того, активисты из 50 человек внесли свой вклад в санитарную очистку территории «Малая Оймаша».Отметим, что субботники в регионе продолжаются. В этой связи призываем объекты и учреждения крупного и среднего предпринимательства, горожан и активистов принять активное участие в мероприятиях по охране природы.