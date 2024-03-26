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Опубликовано: Сегодня, 18:08

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В первый весенний субботник в Мангистауской области вывезено почти 300 тонн отходов

Ежегодно с 15 марта по 30 апреля и с 15 сентября по 15 октября проводятся мероприятия по озеленению, благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов. В этом году в первом весеннем субботнике по Мангистауской области приняли участие 2752 человека, задействована 71 единица техники, вывезено 259 тонн твердых бытовых отходов.

Фото: depositphotos.com
Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Хайдар Тулеушов.

По словам спикера, весенние субботники в регионе стартовали 16 марта. Субботники проводятся по области с целью очистки территорий городов и районов, населенных пунктов от мусора и призыва населения к чистоте, единству, ответственности, агитации за экологическую грамотность.

В субботнике приняли участие акиматы городов, районов, государственные учреждения, школы, детские сады, учреждения, предприятия, экоактивисты, а также жители. По городу Жанаозен – 536 человек, задействовано 34 единицы техники, объем вывезенного мусора составил 213 тонн. По Бейнеускому району - 1243 человека, задействовано 4 единицы техники, вывезено 13 тонн отходов, по Тупкараганскому району - 274 человека, задействовано 11 единиц техники, собрано 11 тонн отходов. По Мангистаускому району - 74 человека, задействовано 5 единиц техники, вывезено 4 тонны отходов. По Мунайлинскому району - 250 человек, задействовано 3 единицы техники, собрано 8 тонн отходов, и по Каракиянскому району задействовано 100 человек, 5 единиц техники, собрано 5 тонн отходов, - сказал Хайдар Тулеушов.


Спикер также призвал жителей и гостей города внести свой вклад в улучшение экологической обстановки города.

По информации заместителя руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Бахтияра Максатова, в субботнике по городу Актау приняли участие около 300 сотрудников, 4 единицы техники, вывезено около 8 тонн мусора.

Уборка по городу Актау стартовала 16 марта в 09:00 в 4А микрорайоне в районе яхт-клуба «Бриз» и морского пляжа «Дискай», с 39 микрорайона от мечети «Ержан Хазірет» до здания родильного дома «Ана мен бала» в 34 микрорайоне и с 9А микрорайон от «I love Aktau» до «Самал». Здесь проводилась чистка на территории морского побережья, - сказал Бахтияр Максатов.


Отметим, что мероприятие будет продолжаться каждую неделю по субботам.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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