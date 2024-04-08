В Актау проведен мониторинг цен на продукты питания на рынках

- В день мы продаем по 20–25 овец и коз. Наши цены стабильны. Мы считаем, что поднятие цен в такие непростые времена для нашей страны является несправедливым, - сказал предприниматель Нурым Кадырчаев.

- Мы продаем овощи и фрукты по своей цене, а иногда и по сниженным ценам. В такие моменты каждый предприниматель должен проявить сочувствие и помощь. В настоящее время мы активно участвуем в обеспечении гуманитарной помощи не только эвакуационным пунктам в нашем городе, но и отправляем соседним областям. Мы убеждены, что в сложные времена важно объединяться и помогать друг другу, - сказал предприниматель Азамат Танатаров.

- Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства проводит мониторинг цен на рынках и торговых точках города. В случае установления факта необоснованного повышения цен на какие-либо продовольственные товары направляется письмо в департамент торговли и защиты прав потребителей для дальнейшей проверки. Предпринимателям, сделавшим наценку выше 15% на социально значимые продовольственные товары, грозит административная ответственность в соответствии со статьей 204-4 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, - сказала главный специалист Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Зухра Бермаганбетова.

На животноводческом рынке в 29А микрорайоне предлагается к продаже скот, включая овец и коз. По словам предпринимателя Нурыма Кадырчаева, изменения в ценах на рынке нет.Цены на продукты на рынке «Асар-С» также стабильны и без изменений. Об этом рассказал предприниматель Азамат Танатаров, который занимается продажей овощей и фруктов на рынке «Асар-С».Главный специалист Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Зухра Бермаганбетова отметила, что ежедневно проводится мониторинг цен на рынках и торговых точках города.