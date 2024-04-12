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Опубликовано: Сегодня, 14:35

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В Мангистау открылся общественный штаб помощи для эвакуированных из Атырауской области

Члены общественного штаба будут оказывать всяческую помощь эвакуированным из-за паводков жителям Атырауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В состав штаба вошли председатели и депутаты маслихатов области, городов, районов, представители политических партий, руководители неправительственных организаций – всего порядка 30 человек.

Сейчас члены штаба будут работать по разным направлениям. В первую очередь в их задачи, как пояснил руководитель штаба Аят Сугурбай, входит оказание эвакуированным гражданам информационной и правовой поддержки.

- Главной своей целью мы считаем предоставление поддержки людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - подчеркнул А. Сугурбай.

По его словам, среди основных направлений деятельности штаба - мониторинг цен на продукты питания. В этой связи глава штаба призвал бизнес не поднимать цены на фоне сложившейся в стране ситуации.

- Прошу предпринимателей проявить социальную ответственность и с пониманием отнестись к проблемам своих сограждан, эвакуированных из зоны бедствия. Нельзя использовать эту ситуацию для необоснованного повышения цен. Уверен, что сообща мы достойно пройдем этот сложный этап в истории страны и преодолеем все трудности, - сказал Аят Сугирбай.

Он добавил, что желающие помочь пострадавшим, могут приносить продукты питания в пункты приема, а не отправлять их в соседние области.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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