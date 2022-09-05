«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 05 Сентября
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.63 KZT
  • €1 = 468.9 KZT
  • 1 RUB = 7.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 18:53

Просмотров: 214

Президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области

После облета пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба.

Касым-Жомарт Токаев
После облета пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба.

Глава государства заслушал доклады министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим.

Президент подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем. Были приняты все необходимые меры по ликвидации стихийного бедствия.

Касым-Жомарт Токаев призвал извлечь соответствующие уроки из произошедшего и дал оперативному штабу ряд конкретных поручений, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех ведомств для скорейшей полной ликвидации возгораний.
Президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области

Наряду с этим Президент отметил важность оказания поддержки людям, которым пришлось покинуть свои дома. Правительству и акимату Костанайской области поручено в оперативном порядке обеспечить выплаты и компенсации пострадавшим гражданам.

– Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Они переселены в безопасное место. Правительство по моему поручению занимается решением соответствующих вопросов. Никаких сомнений в том, что эта помощь будет оказана, не должно быть! – заявил Глава государства.
Президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области


Кроме того, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления причин пожара и извлечения соответствующих уроков. По его словам, следует выработать комплекс мер по восстановлению лесного фонда и обеспечению профилактической работы с целью недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем.
Президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области

Кроме того, Президент заявил о необходимости серьезного укрепления МЧС как института, способного решать социальные вопросы сотрудников ведомства, в том числе касающиеся обеспечения жильем и общежитиями, а также повышения уровня профессиональной подготовки кадров.
Президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области

Президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области

Президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области

Глава государства также встретился с личным составом подразделений министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и обороны, а также с добровольцами, задействованными в тушении пожаров.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем участникам ликвидации чрезвычайной ситуации за проявленное мужество и отметил, что они будут представлены к наградам и премиям.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жанар (Посетители) Сегодня, 22:16
После облета пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба.

ДА!, "строгая форма одежды", у главы государства, чем то напоминает, как в военное время!...
Хорошо ЧТО!, НЕ как у Зеленского, на Украине, в болотного цвета полувер...
Ниже!, ФОТО!, "ПАРАД", пожарной техники!, которую нагнали к приезду президента, которая, И!, не участвовала в тушении пожара, судя из видео, ЧТО!, выкладывали люди в соц сетях!...

Все мы ходим под богом.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика