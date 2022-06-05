В Мангистауской области проголосовали молодожёны

Азамат Наурыз и Багдат Данагуль сегодня женятся. Точнее, церемония состоялась буквально сразу после голосования. Перед свадьбой жених привёл невесту на участок голосования.- Мы хотели первый шаг в нашу супружескую жизнь с вклада в будущее нашей страны. Мы проголосовали за наше будущее, мы верим в будущее! - говорит молодая пара.