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Опубликовано: Сегодня, 19:14

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Столетняя избирательница проголосовала за будущее поколений

Жительница небольшого села Каракиянского района, столетняя Ханым Суюндикова, проголосовала за будущее поколений на 148 избирательном участке. Ровесница века благословила молодежь.
В своем благословении она сказала: "Да здравствует наша страна, пусть наш будущий президент будет честным, близким к народу. И пусть все молодые люди процветают!".

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Ханым Суюндикова родилась в 1922 году. Она видела жестокие времена, страдала от последствий политических потрясений, пережила войну тяжелые годы в тылу.

Сегодня в небольшом селе под названием "Станция Ералы" (село Каракия) живет сама Ханым ,а также сын и невестка вместе с внуками и правнуками.

Женщину, которой в этом году исполнилось 100 лет, поздравили на 148 избирательном участке от имени акима района, от имени избирателей.
По словам председателя отделения голосования А. Чукина, в селе есть 241 избиратель, имеющих право голоса. К полудню более половины из них проголосовали. Самому старейшему избирателю было 100 лет, а самому молодому избирателю сегодня исполнилось 18 лет, и он впервые избрал своего кандидата.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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