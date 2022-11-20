Столетняя избирательница проголосовала за будущее поколений

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Ханым Суюндикова родилась в 1922 году. Она видела жестокие времена, страдала от последствий политических потрясений, пережила войну тяжелые годы в тылу.



Сегодня в небольшом селе под названием "Станция Ералы" (село Каракия) живет сама Ханым ,а также сын и невестка вместе с внуками и правнуками.



Женщину, которой в этом году исполнилось 100 лет, поздравили на 148 избирательном участке от имени акима района, от имени избирателей.

По словам председателя отделения голосования А. Чукина, в селе есть 241 избиратель, имеющих право голоса. К полудню более половины из них проголосовали. Самому старейшему избирателю было 100 лет, а самому молодому избирателю сегодня исполнилось 18 лет, и он впервые избрал своего кандидата.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.