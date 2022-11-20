В Актау проголосовали родители Касыма и Жомарта

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Отец близнецов Ерлан Мауленов считает своим гражданским долгом принять участие в президентских выборах.



- Я, как гражданин Республики Казахстан в такой исторический момент решил не оставаться в стороне. Мы с супругой и детьми прибыли на избирательный участок и сделали свой выбор. Сегодняшний день определит наше будущее. Участвуя в таких важных событиях для нашей страны, мы берем на себя ответственность за будущее подрастающего поколения. Наши дети-Касым и Жомарт, понимая важность этого события пришли поддержать нас. Желаю нашим соотечественникам мира и благополучия, - сказал Ерлан Мауленов.



Касым и Жомарт Мауленовы родились в 2009 году. Поскольку они первенцы, имена близнецам дала бабушка. Дети учатся в 8 классе Актауского лицея №11. Близнецы свободно говорят на нескольких языках. В будущем мечтают стать дипломатами.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.