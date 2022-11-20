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Опубликовано: Сегодня, 16:21

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В Актау проголосовали родители Касыма и Жомарта

Близнецы Касым и Жомарт, которые не так давно обрели известность
и стали популярными в социальных сетях, вместе с родителями пришли на избирательный участок №8 города Актау, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Отец близнецов Ерлан Мауленов считает своим гражданским долгом принять участие в президентских выборах.

- Я, как гражданин Республики Казахстан в такой исторический момент решил не оставаться в стороне. Мы с супругой и детьми прибыли на избирательный участок и сделали свой выбор. Сегодняшний день определит наше будущее. Участвуя в таких важных событиях для нашей страны, мы берем на себя ответственность за будущее подрастающего поколения. Наши дети-Касым и Жомарт, понимая важность этого события пришли поддержать нас. Желаю нашим соотечественникам мира и благополучия, - сказал Ерлан Мауленов.

Касым и Жомарт Мауленовы родились в 2009 году. Поскольку они первенцы, имена близнецам дала бабушка. Дети учатся в 8 классе Актауского лицея №11. Близнецы свободно говорят на нескольких языках. В будущем мечтают стать дипломатами.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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