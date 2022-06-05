Главный врач Мунайлинского района сделала выбор на референдуме

- Мы проголосовали за предстоящие изменения, так как врачи - самая важная часть общества. Если по закону жизни первое богатство - это здоровье, то в нашем законе первое богатство - это человек, его права и свободы. Уверен, что после этого референдума права человека в нашей Конституции будут закреплены, - сказала Жанар Досжанова.

Коллеги Жанар Есенгалиевны приняли активное участие в референдуме.