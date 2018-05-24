Почему это важно: Жителям Актау напомнили о необходимости обязательной вакцинации

- Дети в возрасте от двух до пяти лет посещают детский сад и находятся в постоянном контакте с другими ребятами. Если инфицируется привитый ребенок, он перенесет заболевание легче. Ребенок, не получивший вакцину, подвергается вероятности заболеть тяжело с полной клинической картиной, где не исключается летальный исход, - подчеркнула Асима Турдиева.
Для справки: за пять лет в Мангистау, по данным областного департамента охраны общественного здоровья, число непривитых детей в регионе выросло с 293 до 1067 человек.
Специалисты напоминают родителям о последствиях заболеваний, против которых проводится вакцинация.
- Если ребенок переболеет полиомиелитом, он остается инвалидом пожизненно. То же касается паротита, пневмококковой инфекции и гепатита. Мальчики, заболевшие паротитом, в 90 процентов становятся бесплодными, - отметила Асима Турдиева.
В этом году, как рассказала заместитель руководителя УООЗ Актау, двое школьников заболели вирусным гепатитом А. При эпидемиологическом расследовании выявлено отсутствие прививки от гепатита у 67 школьников, по одной вакцине получили 82 школьника.
- Эти дети в тот момент представляли группу риска и были подвержены заражению гепатитом. Вакцинации подлежали 149 школьников, из них привиты 137 человек. Только после того, как выявили двоих больных учащихся, родители решились на вакцинацию своих детей от вирусного гепатита А. Нужно делать прививки вовремя и не подвергать своих детей риску заражения инфекциями, - говорит Асима Турдиева.
Дети, как говорит специалист, могут пройти предварительный осмотр у всех врачей, сдать общий анализ крови, в котором необходимо особое внимание обратить на уровень СОЭ и тромбоцитов.
- Вакцины против инфекционных заболеваний – плод многолетних трудов ученых, они из года в год совершенствуются, очищаются, вызывая наименьшую реакцию. Родителям не стоит путать реакцию на прививку и осложнениям после нее. Реакции бояться не надо. За два дня до прививки и после нее давайте ребенку противоаллергические препараты. Если ребенок принимает витамин Д, временно прекратите его прием. После введения вакцины посидите полчаса, понаблюдайте за его состоянием. Дома, не дожидаясь повышения температуры и при ее появлении, дайте жаропонижающие препараты, чтобы облегчить постпрививочную симптоматику и дать возможность организму ребенка выработать иммунитет, - советует Асима Турдиева.
Для наибольшего охвата детей вакцинацией, повышения знаний у родителей о прививках, реакциях на них и осложнениях, в Актау созданы мобильные группы, в которые входят представители службы охраны общественного здоровья, духовенства, педиатры. Со слов Асимы Турдиевой, в ходе работы мобильной группы выяснилось отсутствие достаточных знаний у родителей о необходимости вакцинации.
По мнению специалиста, ежегодному росту числа противников вакцинации предшествовали массированные кампании в СМИ и социальных сетях.
Что такое прививка?
Цель вакцинации - предотвращение возможной эпидемии опасных для человека инфекций.
Для этого подкожно, накожно, внутримышечно или орально вводится доза препарата, содержащего минимальное количество штаммов заразных и опасных инфекций. Это и есть прививка.
Полученный эффект сравним с легкой формой течения заболеваний: имитируется естественный процесс заражения, на который иммунная система дает ответ и формирует дальнейшую невосприимчивость в случае полноценного инфицирования.
Иными словами, привитый ребенок или вовсе не заболеет при эпидемии, либо перенесет инфекцию очень легко и без осложнений.
Если не будет прививок
В эпидемиологии принято соотношение: для того, чтобы не дать возникнуть эпидемии, привитыми должны быть не менее 95 процентов детей и взрослых. Несмотря на пять процентов «отказников», социум все равно надежно защищен от вспышек инфекций.
Эпидемии и пандемии вспыхивают там, где отмечен маленький процент привитых или вообще нет привитых людей. Поэтому, например, страны Африки, беднейший континент, становятся главными по части вспышек давно забытых инфекций.
Зачем грудничку так много прививок?
Первую из них – против гепатита В - малыш получает уже через 12 часов после рождения, потом наступает черед БЦЖ, которую делают через несколько дней.
Далее обязательны прививки против полиомиелита, АКДС, кори, краснухи, паротита, после которых, через определенное время, полагается ребенка ревакцинировать.
- Особенно важны прививки в первый год жизни, пока идет интенсивное развитие органов и систем малыша. Поэтому вопрос о том, нужно ли делать прививки детям, вообще не должен даже подниматься. Абсолютно все прививки должны быть сделаны, причем в срок, - говорит Асима Турдиева.
Можно ли доверять современной вакцине?
- На всех этапах транспортировки прививочного материала контролируется температурный режим и условия. Этим занимаются квалифицированные специалисты, прошедшие аттестацию в соответствующих органах. Кроме того, они несут личную ответственность за все то, что будет происходить с привитыми людьми после получения прививки некачественным препаратом. То же самое и с просроченной вакциной - это не прокисшее молоко в супермаркете. Поверьте, в тюрьму никто не хочет. Не считайте своих соотечественников, причастных к медицине, мизантропами. Надеюсь, эта информация поможет колеблющимся или отрицающим пользу прививок родителям пересмотреть свои взгляды, а тем, кто всегда был «за», еще больше укрепиться в своей поддержке вакцинации детей, - заявила Асима Турдиева.