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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 13:07

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Отопление и ОСИ! Тлеп Баймаганбетов ответил на претензии «КЖСА» к ряду КСК Актау

Председатель объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Ассоциация Қамқор» Тлеп Баймаганбетов высказал свою точку зрения о проблеме отопления в квартирах. По его словам, отказ от КСК и переход на ОСИ не решит, а наоборот, принесёт множество проблем для горожан.

Иллюстративное фото
После публикации материала с мнением директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Бакыта Шапкана, с нами связался директор ассоциации КСК Актау Тлеп Баймаганбетов. Мы публикуем его письмо, сохраняя пунктуацию и орфографию автора.

«Если считать, что по проблеме горячей воды, которая идёт холодной и грязной, хоть как-то дали разъяснение, то по поводу теплоснабжения у нас следующее мнение:

1. Во-первых, надо исходить от того, как подготовились коммунальные службы города, в лице энергоснабжающей и энергопередающей организации к работе инженерных сетей города в осенне-зимний период.

2. Во-вторых, как подготовились управляющие компании к приему тепла и дальнейшего теплоснабжения, вверенных им жилых домов.

3. В-третьих, нужно детализировать причины некачественного тепловодоснабжения.

Когда мы говорим о выяснении готовности к отопительному сезону всех предприятий и организаций города к приёму тепла и дальнейшего теплоснабжения, имеем в виду соответствия их требованиям закона «Об электроэнергетике».

Энергоснабжающая и энергопередающая организации должны соблюдать установленный температурный график 150оС/70оС (ст. 9-1 п.5 закона «Об электроэнергетике» №588-11 от 09.07.2004г.), так как все тепловые сети города были рассчитаны, именно, по этому графику. Такой график должен составляться не менее чем один раз в пять лет с проведением гидравлического расчёта магистральных и распределительных тепловых сетей, приборов и установок в тепловых пунктах жилых домов. Последний график был составлен (с некоторой корректировкой) в 2014 г.

Прошло семь лет, гидравлического расчёта нет, температурный график принятый со срезкой на 116оС/70оС, остался без изменения. При этом надо учесть, что и температурный график со срезкой, и гидравлический расчет 2014 г. не соответствуют требованиям законодательства на сегодняшний день, так как не учтены вновь построенные жилые дома, производственные здания и др.

За этот период построены и введены в эксплуатацию более десятка микрорайонов, а это несколько тысяч квартир и нежилых помещений. Если учесть, что мощность энергопроизводящей организации на сегодняшний день не позволяет в полном объёме снабжать город теплом и горячей водой, значит надо искать решение проблем с плохим теплоснабжением совсем в другом.

Конечно, нельзя не соглашаться с теми доводами ГКП КЖСА о том, что некоторые КСК, управляющие компании допускают нарушения на внутридомовых сетях отопления, но как это решить? Во многих квартирах имеются перепланировки с удлинением теплопроводов и переносом приборов отопления, устанавливают теплые полы, то есть меняется схема теплоснабжения помещения квартиры, объемы потребления тепловой энергии, да и сама гидравлика.

Понятно, что жители хотят благоустроить свое жильё, но те, кто дает разрешение на перепланировку и реконструкцию квартиры, должны рекомендовать собственникам согласовывать все изменения инженерных коммуникаций, особенно, теплоснабжения с энергоснабжающей и энергопередающей организациями. Контроль за выполнением предписаний в разрешаемых перепланировках, реконструкций в жилых и нежилых помещениях должен быть за уполномоченным органом местной исполнительной власти. К сожалению, контроля нет, нарушения в квартирах продолжают иметь место.

Если конкретизировать, зачем нужен гидравлический расчет, то констатируем – это одна из основных составляющих при проведении наладочных работ во внутридомовых системах отопления. Потребителю (КСК, Управляющая компания) предоставляются необходимые параметры для устойчивого теплоснабжения. Это номер элеватора, устанавливаемый в тепловом узле, это размеры сопел (диаметр и длина), тип и размеры терморегуляторов горячей воды и др.

Гидравлический расчёт определяет диаметры магистральных и распределительных трубопроводов теплосети города, указываются необходимые располагаемые напоры перед элеваторным узлом во вводе в дом, необходимые для нормального функционирования тепловых пунктов. Всего этого на сегодняшний день нет. Как можно в такой ситуации производить наладку внутридомовой системы отопления? Использование температурного графика от 2019 года некорректно, так как он не согласован и не утверждён акимом города.

Вот и получается, что в целом по городу, с учетом вновь введенных в эксплуатацию жилых и производственных зданий, система отопления эксплуатируется без установленного температурного графика, без гидравлического расчёта тепловых сетей, приборов и установок в узлах тепловых пунктов, без определения располагаемых напоров во вводе в дом, без соответствующих параметров, со всеми законными и незаконными перепланировками и реконструкциями жилых и нежилых помещений.

Теперь судите сами и поставьте точки над и. Почему тепло подаётся ненадлежащим образом, в чём проблема, и кто виноват: уполномоченный орган, энергопроизводящая, энергопередающая организации, управляющая компания или потребитель в лице собственника квартиры, нежилого помещения?»

Что касается идеи отказа от КСК в пользу ОСИ Тлеп Баймаганбетов сказал следующее:


«Сама идея была неплохая, чтобы в каждом доме был свой счёт. Это здорово, каждый жилец дома должен знать, сколько денег поступило на его счет, и куда эти деньги потратились. Другое дело, кто будет управлять этим домом. Ведь должны быть профессиональные люди, знающие все сложности и подводные камни жилищно-коммунальной сферы. Никто не хочет взваливать на себя ответственность, которую несёт председатель ОСИ.

У нас в Актау зарегистрировано порядка 30 ОСИ, практически 99 процентов всех зарегистрированных ОСИ не готовы. Как можно, не зная, что такое ОСИ, сказать, что в случае перехода у нас всё будет здорово. Ни в коем образе.

То, что, если создадутся тысячи новых ОСИ и сразу решатся все проблемы с горячей водой и отоплением, это, мягко говоря, сказка для несведущих.

Работая в тесном контакте с ассоциацией Алматы, непосредственно с Рубцовым А.А., являющимся членом рабочей группы при Парламенте Республики Казахстан, экспертом в жилищной сфере, мы постараемся в ближайшем будущем подготовить сформулированные предложения для внесения изменений и дополнений в закон РК «О жилищных отношениях».



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Комментарии ( 2 )

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molda (Посетители) Сегодня, 14:47
ОСИ это какое то не доработанное механизм.
 
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Good Citizen (Посетители) Сегодня, 13:59
чётко по делу
 
 

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