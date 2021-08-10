«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 10 Августа
+32...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.83 KZT
  • €1 = 499.16 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:08

Просмотров: 438

Врач модульного центра в Актау: Как принимается решение о госпитализации больного коронавирусной инфекцией

Кому положена госпитализация, а кого направляют на амбулаторное лечение? Хватает ли лекарств в больницах? На эти и другие вопросы ответила Айнагуль Башанова, руководитель модульного стационара Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Иллюстративное фото
Ранее сообщалось, что жители Актау пожаловались на нехватку врачей и долгое ожидание бригад Скорой помощи. Кроме того, горожане не понимали, почему некоторых госпитализируют, а кому-то в этом отказывают. Мы поговорили на эту тему с руководителем модульного стационара Мангистауской областной многопрофильной больницы Айнагуль Башановой.

Самый главный вопрос – это критерии к госпитализации. Все медики должны принимать решение в соответствии протоколу. Но бывают ли исключения?

- Пациенты подлежат госпитализации, если их состояние оценивается как среднее, средне тяжёлое, тяжёлое или крайней степени тяжести. Основным показателем для медиков является картина дыхательной недостаточности. Речь идёт о сатурации, наличии высокой температуры тела. Сейчас мы перестали ориентироваться на результаты КТ. Чтобы объяснить, почему, расскажу вам следующий случай: приходит человек с результатами КТ, где указывается о 15-20 процентов поражении лёгких. По протоколу это показание не является поводом для госпитализации. Но если мы видим дыхательную недостаточность, низкую сатурацию, лихорадку, одышку, тогда да, нужно госпитализировать.

Кто принимает решение – лечиться человеку дома или в больнице.

- Это решение не одного специалиста. Если представитель мобильной группы сомневается или же сам больной и его родственники настаивают на госпитализации, то мы рассматриваем вопрос повторно. Вы поймите, положить человека в больницу вовсе несложно, дело в том, что надо разобраться действительно госпитализация нужна или нет.

Когда человека не имеет смысла госпитализировать в больницу?

- Когда болезнь протекает легко. Тогда назначаются только таблетированные препараты. Необходимости в кислородной маске нет.

Люди жалуются, что Скорую помощь не могут дождаться, что им делать?

- Это не в моей компетенции. Я могу ответить только за диагностику, лечение коронавируса.

Тогда скажите, как сейчас обстоят дела с лекарствами и койко-местами? Всего ли хватает?

- Да, медикаментов хватает. Койко-мест тоже достаточно. В 1 микрорайоне в модульном центре, где я работаю, лежат тяжело больные. Те, у кого диагностирован коронавирус, но, например, нет жалоб на дыхательную систему, но есть сопутствующие заболевания: онкология, цирроз, диабет – их госпитализируют в Мангистаускую областную больницу или здание бывшего тубдиспансера.

Как лечат пациентов с коронавирусом?

- Тактика лечения подбирается исключительно от состояния человека. Известный многим «клексан» не эффективен, если человек уже в тяжёлом состоянии, тогда вообще инфузии (капельницы) исключены. Некоторые ошибочно думают, что если человек болен, то его нужно днями и ночами капать, но при коронавирусе капельницы могут привести к отёку легких.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от управления здравоохранения на следующие вопросы:

Человек с признаками коронавируса вызвал Скорую помощь. В течение какого времени она должна приехать?
Что делать, если Скорая помощь не едет?
Если заболевшему определено амбулаторное лечение - полагаются ли ему бесплатные препараты для лечения коронавируса? Где их можно получить?



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика