Врач модульного центра в Актау: Как принимается решение о госпитализации больного коронавирусной инфекцией

Иллюстративное фото
Ранее сообщалось, что жители Актау пожаловались на нехватку врачей и долгое ожидание бригад Скорой помощи. Кроме того, горожане не понимали, почему некоторых госпитализируют, а кому-то в этом отказывают. Мы поговорили на эту тему с руководителем модульного стационара Мангистауской областной многопрофильной больницы Айнагуль Башановой.
Самый главный вопрос – это критерии к госпитализации. Все медики должны принимать решение в соответствии протоколу. Но бывают ли исключения?
- Пациенты подлежат госпитализации, если их состояние оценивается как среднее, средне тяжёлое, тяжёлое или крайней степени тяжести. Основным показателем для медиков является картина дыхательной недостаточности. Речь идёт о сатурации, наличии высокой температуры тела. Сейчас мы перестали ориентироваться на результаты КТ. Чтобы объяснить, почему, расскажу вам следующий случай: приходит человек с результатами КТ, где указывается о 15-20 процентов поражении лёгких. По протоколу это показание не является поводом для госпитализации. Но если мы видим дыхательную недостаточность, низкую сатурацию, лихорадку, одышку, тогда да, нужно госпитализировать.
Кто принимает решение – лечиться человеку дома или в больнице.
- Это решение не одного специалиста. Если представитель мобильной группы сомневается или же сам больной и его родственники настаивают на госпитализации, то мы рассматриваем вопрос повторно. Вы поймите, положить человека в больницу вовсе несложно, дело в том, что надо разобраться действительно госпитализация нужна или нет.
Когда человека не имеет смысла госпитализировать в больницу?
- Когда болезнь протекает легко. Тогда назначаются только таблетированные препараты. Необходимости в кислородной маске нет.
Люди жалуются, что Скорую помощь не могут дождаться, что им делать?
- Это не в моей компетенции. Я могу ответить только за диагностику, лечение коронавируса.
Тогда скажите, как сейчас обстоят дела с лекарствами и койко-местами? Всего ли хватает?
- Да, медикаментов хватает. Койко-мест тоже достаточно. В 1 микрорайоне в модульном центре, где я работаю, лежат тяжело больные. Те, у кого диагностирован коронавирус, но, например, нет жалоб на дыхательную систему, но есть сопутствующие заболевания: онкология, цирроз, диабет – их госпитализируют в Мангистаускую областную больницу или здание бывшего тубдиспансера.
Как лечат пациентов с коронавирусом?
- Тактика лечения подбирается исключительно от состояния человека. Известный многим «клексан» не эффективен, если человек уже в тяжёлом состоянии, тогда вообще инфузии (капельницы) исключены. Некоторые ошибочно думают, что если человек болен, то его нужно днями и ночами капать, но при коронавирусе капельницы могут привести к отёку легких.
Редакция Lada.kz ожидает комментарий от управления здравоохранения на следующие вопросы:
Человек с признаками коронавируса вызвал Скорую помощь. В течение какого времени она должна приехать?
Что делать, если Скорая помощь не едет?
Если заболевшему определено амбулаторное лечение - полагаются ли ему бесплатные препараты для лечения коронавируса? Где их можно получить?
Самый главный вопрос – это критерии к госпитализации. Все медики должны принимать решение в соответствии протоколу. Но бывают ли исключения?
- Пациенты подлежат госпитализации, если их состояние оценивается как среднее, средне тяжёлое, тяжёлое или крайней степени тяжести. Основным показателем для медиков является картина дыхательной недостаточности. Речь идёт о сатурации, наличии высокой температуры тела. Сейчас мы перестали ориентироваться на результаты КТ. Чтобы объяснить, почему, расскажу вам следующий случай: приходит человек с результатами КТ, где указывается о 15-20 процентов поражении лёгких. По протоколу это показание не является поводом для госпитализации. Но если мы видим дыхательную недостаточность, низкую сатурацию, лихорадку, одышку, тогда да, нужно госпитализировать.
Кто принимает решение – лечиться человеку дома или в больнице.
- Это решение не одного специалиста. Если представитель мобильной группы сомневается или же сам больной и его родственники настаивают на госпитализации, то мы рассматриваем вопрос повторно. Вы поймите, положить человека в больницу вовсе несложно, дело в том, что надо разобраться действительно госпитализация нужна или нет.
Когда человека не имеет смысла госпитализировать в больницу?
- Когда болезнь протекает легко. Тогда назначаются только таблетированные препараты. Необходимости в кислородной маске нет.
Люди жалуются, что Скорую помощь не могут дождаться, что им делать?
- Это не в моей компетенции. Я могу ответить только за диагностику, лечение коронавируса.
Тогда скажите, как сейчас обстоят дела с лекарствами и койко-местами? Всего ли хватает?
- Да, медикаментов хватает. Койко-мест тоже достаточно. В 1 микрорайоне в модульном центре, где я работаю, лежат тяжело больные. Те, у кого диагностирован коронавирус, но, например, нет жалоб на дыхательную систему, но есть сопутствующие заболевания: онкология, цирроз, диабет – их госпитализируют в Мангистаускую областную больницу или здание бывшего тубдиспансера.
Как лечат пациентов с коронавирусом?
- Тактика лечения подбирается исключительно от состояния человека. Известный многим «клексан» не эффективен, если человек уже в тяжёлом состоянии, тогда вообще инфузии (капельницы) исключены. Некоторые ошибочно думают, что если человек болен, то его нужно днями и ночами капать, но при коронавирусе капельницы могут привести к отёку легких.
Редакция Lada.kz ожидает комментарий от управления здравоохранения на следующие вопросы:
Человек с признаками коронавируса вызвал Скорую помощь. В течение какого времени она должна приехать?
Что делать, если Скорая помощь не едет?
Если заболевшему определено амбулаторное лечение - полагаются ли ему бесплатные препараты для лечения коронавируса? Где их можно получить?
Оставьте свой комментарий первым.