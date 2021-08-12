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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:47

Просмотров: 1687

В Облздраве Мангистау назвали причины задержек приезда Скорой помощи к больным

Жителям Мангистау с заболеванием коронавирусной инфекции посоветовали обращаться в поликлиники через фильтр-кабинеты в случае, если приходится долго ждать мобильную бригаду. Также граждане имеют право получить бесплатно лекарственные препараты. Об этом сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Ляззат Есенгалиева.

Иллюстративное фото
На вопросы жителей Актау отвечали в пресс-службе управления здравоохранения и заместитель начальника облздрава Ляззат Есенгалиева.

Почему так долго едут

При подозрении на коронавирус нужно обратиться в мобильную бригаду. Каждая бригада областной станции скорой и неотложной медицинской помощи стараются приезжать на все вызовы вовремя. Однако на дорогах происходят разные ситуации. Бывает, что не пропускают машину Скорой. Кто-то в состоянии наркотического или алкогольного опьянения нападает на фельдшеров или водителей. На днях произошёл инцидент, когда молодой человек в нетрезвом состоянии лёг под колёса автомобиля, не давая проехать. Только после приезда патрульной службы полиции дебошира удалось успокоить. Стоит отметить и ложные вызовы, когда кто-то в панике может сказать неправду, к примеру, у человека обычная температура после душа или под кондиционером лежал, холодную воду выпил, а при обращении скажут, что у человека сердечный приступ.

В коридорах не лежат

Информация по поводу пациентов, размещённых в коридорах стационаров, недостоверная! Всех больных, поступающих в стационар, размещают в больничные палаты. На базе Мангистауской областной больницы развернуты 1080 ковидных коек, из них 70 коек - реанимационных. На данный момент в стационаре находятся 557 пациентов. Заполняемость стационара не превышает 70 процентов.

Чем лечат

Лекарственными средствами больница обеспечена на 100 процентов.

При лёгкой степени заболевания: парацетамол или ибупрофен.

При средней степени тяжести: парацетамол или ибупрофен 200 - 400 мг. Также бесплатно выдаются антикоагулянты: Апиксабан, Дабигатрана этексилат или Ривароксабан. Лекарства можно получить в поликлинике по месту прикрепления с назначением врача мобильной бригады.

Мобильная группа

Мобильные группы могут на дому взять ПЦР-тест, если у больного есть симптомы не исключающие коронавирус. Также мобильные группы вправе выдать направление на проведение КТ. Мобильные группы могут привезти на дом пациенту бесплатные медикаменты.

На приём к врачу

Больной должен быть прикреплён к поликлинике. Взять направление и получить консультацию врача можно в поликлинике. Для этого нужно зайти в поликлинику через фильтр-кабинет, где врач проведёт осмотр, даст назначение, возьмёт ПЦР-тест.

Ранее врач модульного центра в Актау рассказала, как принимается решение о госпитализации больного коронавирусной инфекцией.



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Комментарии ( 10 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:20
Вот и сошлись звезды... Чиновники лукавят, приводя такие объяснения. Мало того что иеется кадровые недостатки, квалификационный уровень медперсонала у нас в регионе далеко не в топе, а вот уровень коррупционных и других проблем наоборот, так ко всему вот еще и медики возмущаются за то что не доплачивают им... https://www.lada.kz/aktau_news/society/93880-v-aktau-feldshery-vozmutilis-nevypl
atoy-premiy-i-nadbavok.html
Полагаю, в этом причина проблемы, а не единичные пьяницы или невежды за рулем. Мир всем и берегите себя.
 
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  • Maximus
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 12:43
Интересно знать-что покурила Ляззат перед такими ответами? fuck
 
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  • babushka
  • Maximus
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 11:54
Почему так долго едут?
Тупее отмазку не придумаешь!
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 11:49
Цитата: Kain-Livesy
Если у вас диагностировано заболевание, но врач не выписывает бесплатно лекарства из списка, запишите данные врача ижалуйтесь в облздрав

Все это правильно, и так должно быть. Но когда лежишь с температурой дома и лекарства нужны прямо сейчас, как-то ходить жаловаться и писать письма в Облздрав не очень получается. А после того, как выздоровел, купив лекарств гораздо больше, причитающихся бесплатно, уже и обращаться бесполезно. И да, парацетомол и ибупрофен не принимал, а самые дорогие оказались кроверазжижающие уколы, ну, еще и антибиотики.
 
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  • Pinochet
  • Галина63
  • diger
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:24
Все хорошо, прекрасная маркиза.(помните такую песню?).
Короче, если заболели ковидом и не едет скорая помощь, то (по рекомендации облздрава) идите (если дойдете) в поликлинику и если у вас нет температуры, то вас пропустят. Вот так!
Не здравоохранение, а здравозахоронение.
 
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  • Ed Word
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 11:05
Цитата: Ohotnik
Насчет бесплатных лекарств большие сомнения. Болели вдвоем с супругой. Спросил врача о лекарствах, ответил, только инвалидам с группой, больных сахарным диабетом, ВИЧ и еще каких-то серьезных болезней.

по поводу лекарств можете почитать приказ № 666
"Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне"
приказ тут
Там исчерпывающий перечень заболеваний и лекарств, которые положено выдавать бесплатно.

В частности Короновирусная инфекция COVID 19:
Взрослые
Легкая форма без факторов риска (клиника ОРВИ) - Парацетамол,Ибупрофен,
Пневмония, вероятный случай у пациентов с факторами риска - Парацетамол, Ибупрофен, Ривароксабан, Апиксабан, Дабигатран.

Если у вас диагностировано заболевание, но врач не выписывает бесплатно лекарства из списка, запишите данные врача ижалуйтесь в облздрав (Управление Здравоохранения Мангистауской области) или Мед.Фарм.контроль.

Уверен, если вам положены лекарства, то вы их получите, т.к. за необеспечение лекарствами в рамках гарантированного объема врачу может грозить административный штраф по ч.2 ст.424 КОАП РК

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Галина63
 glu-info (Посетители) Сегодня, 10:53
Каждая бригада областной станции скорой и неотложной медицинской помощи стараются приезжать на все вызовы вовремя. Однако на дорогах происходят разные ситуации. Бывает, что не пропускают машину Скорой. Кто-то в состоянии наркотического или алкогольного опьянения нападает на фельдшеров или водителей.

И такая дребедень каждый день.В течении недели а то и больше.
 
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  • zhanino
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  • kostya_aktau
  • Галина63
  • diger
  • babushka
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:50
Бывает, что не пропускают машину Скорой. Кто-то в состоянии наркотического или алкогольного опьянения нападает на фельдшеров или водителей. На днях произошёл инцидент, когда молодой человек в нетрезвом состоянии лёг под колёса автомобиля, не давая проехать. Только после приезда патрульной службы полиции дебошира удалось успокоить.

послушайте, люди пишут о том, что неделями ждут. ну даже если сутками, ну или часами это что получается, кто то заблокировал на дороге карету Скорой помощи и держал ее там несколько часов или суток??? а дебоширов, ложащихся под колеса у нас получается в каждом дворе? или патрульная служба тоже сутками едет на вызов по таким инцидентам???
я точно не фантастическое кино смотрю?
 
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 BV (Посетители) Сегодня, 10:42
Ohotnik,
Да правда болели с сыном не одного бесплатного лекарства не получили, только медсестра каждый день звонила и спрашивала какие жалобы.
 
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  • Pinochet
  • Галина63
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 10:02
Насчет бесплатных лекарств большие сомнения. Болели вдвоем с супругой. Спросил врача о лекарствах, ответил, только инвалидам с группой, больных сахарным диабетом, ВИЧ и еще каких-то серьезных болезней. Короче заплатил около 150 тыс.тг. на каждого в обычной аптеке.
 
 

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