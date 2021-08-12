В Облздраве Мангистау назвали причины задержек приезда Скорой помощи к больным

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На вопросы жителей Актау отвечали в пресс-службе управления здравоохранения и заместитель начальника облздрава Ляззат Есенгалиева.
Почему так долго едут
При подозрении на коронавирус нужно обратиться в мобильную бригаду. Каждая бригада областной станции скорой и неотложной медицинской помощи стараются приезжать на все вызовы вовремя. Однако на дорогах происходят разные ситуации. Бывает, что не пропускают машину Скорой. Кто-то в состоянии наркотического или алкогольного опьянения нападает на фельдшеров или водителей. На днях произошёл инцидент, когда молодой человек в нетрезвом состоянии лёг под колёса автомобиля, не давая проехать. Только после приезда патрульной службы полиции дебошира удалось успокоить. Стоит отметить и ложные вызовы, когда кто-то в панике может сказать неправду, к примеру, у человека обычная температура после душа или под кондиционером лежал, холодную воду выпил, а при обращении скажут, что у человека сердечный приступ.
В коридорах не лежат
Информация по поводу пациентов, размещённых в коридорах стационаров, недостоверная! Всех больных, поступающих в стационар, размещают в больничные палаты. На базе Мангистауской областной больницы развернуты 1080 ковидных коек, из них 70 коек - реанимационных. На данный момент в стационаре находятся 557 пациентов. Заполняемость стационара не превышает 70 процентов.
Чем лечат
Лекарственными средствами больница обеспечена на 100 процентов.
При лёгкой степени заболевания: парацетамол или ибупрофен.
При средней степени тяжести: парацетамол или ибупрофен 200 - 400 мг. Также бесплатно выдаются антикоагулянты: Апиксабан, Дабигатрана этексилат или Ривароксабан. Лекарства можно получить в поликлинике по месту прикрепления с назначением врача мобильной бригады.
Мобильная группа
Мобильные группы могут на дому взять ПЦР-тест, если у больного есть симптомы не исключающие коронавирус. Также мобильные группы вправе выдать направление на проведение КТ. Мобильные группы могут привезти на дом пациенту бесплатные медикаменты.
На приём к врачу
Больной должен быть прикреплён к поликлинике. Взять направление и получить консультацию врача можно в поликлинике. Для этого нужно зайти в поликлинику через фильтр-кабинет, где врач проведёт осмотр, даст назначение, возьмёт ПЦР-тест.
Ранее врач модульного центра в Актау рассказала, как принимается решение о госпитализации больного коронавирусной инфекцией.
Почему так долго едут
При подозрении на коронавирус нужно обратиться в мобильную бригаду. Каждая бригада областной станции скорой и неотложной медицинской помощи стараются приезжать на все вызовы вовремя. Однако на дорогах происходят разные ситуации. Бывает, что не пропускают машину Скорой. Кто-то в состоянии наркотического или алкогольного опьянения нападает на фельдшеров или водителей. На днях произошёл инцидент, когда молодой человек в нетрезвом состоянии лёг под колёса автомобиля, не давая проехать. Только после приезда патрульной службы полиции дебошира удалось успокоить. Стоит отметить и ложные вызовы, когда кто-то в панике может сказать неправду, к примеру, у человека обычная температура после душа или под кондиционером лежал, холодную воду выпил, а при обращении скажут, что у человека сердечный приступ.
В коридорах не лежат
Информация по поводу пациентов, размещённых в коридорах стационаров, недостоверная! Всех больных, поступающих в стационар, размещают в больничные палаты. На базе Мангистауской областной больницы развернуты 1080 ковидных коек, из них 70 коек - реанимационных. На данный момент в стационаре находятся 557 пациентов. Заполняемость стационара не превышает 70 процентов.
Чем лечат
Лекарственными средствами больница обеспечена на 100 процентов.
При лёгкой степени заболевания: парацетамол или ибупрофен.
При средней степени тяжести: парацетамол или ибупрофен 200 - 400 мг. Также бесплатно выдаются антикоагулянты: Апиксабан, Дабигатрана этексилат или Ривароксабан. Лекарства можно получить в поликлинике по месту прикрепления с назначением врача мобильной бригады.
Мобильная группа
Мобильные группы могут на дому взять ПЦР-тест, если у больного есть симптомы не исключающие коронавирус. Также мобильные группы вправе выдать направление на проведение КТ. Мобильные группы могут привезти на дом пациенту бесплатные медикаменты.
На приём к врачу
Больной должен быть прикреплён к поликлинике. Взять направление и получить консультацию врача можно в поликлинике. Для этого нужно зайти в поликлинику через фильтр-кабинет, где врач проведёт осмотр, даст назначение, возьмёт ПЦР-тест.
Ранее врач модульного центра в Актау рассказала, как принимается решение о госпитализации больного коронавирусной инфекцией.