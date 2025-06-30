Возвращение из увольнения обернулось трагедией: солдат-срочник и его родители погибли в ДТП в Казахстане

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июня на участке автодороги Усть-Каменогорск — Алматы, недалеко от города Аягоз в Абайской области. Авария унесла жизни солдата-срочника и его родителей. Известно об инциденте стало только спустя сутки, 29 июня, сообщает Lada.kz со ссылкой на Orda.kz.

Кадр из видео Оrda.kz

Семья возвращалась из увольнения

Как уточнили в командовании сухопутных войск Министерства обороны Казахстана, трагедия произошла в тот момент, когда военнослужащий срочной службы вместе с родителями возвращался после увольнительной. В официальном сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте командования, говорится:

«28 июня 2025 года в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погибли военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона и его родители, сопровождавшие его при возвращении с увольнения».

Подробности от полиции: погибших оказалось четверо

Департамент полиции Абайской области уточнил детали происшествия. По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Toyota Lumiere выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser. В результате сильного удара водитель Toyota Lumiere и трое пассажиров скончались на месте.

В полиции сообщили:

«По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз».

Среди погибших — таксист

Читатели Orda.kz сообщили редакции, что четвёртым погибшим оказался водитель такси, который вёз семью солдата обратно в воинскую часть после увольнения.

Помощь семьям погибших

Командование сухопутных войск Министерства обороны Казахстана пообещало оказать полное содействие родственникам погибших. В частности, будет организована транспортировка тел к месту проживания с использованием военного самолёта.