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29.06.2025, 20:27

Возвращение из увольнения обернулось трагедией: солдат-срочник и его родители погибли в ДТП в Казахстане

Новости Казахстана 0 337

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июня на участке автодороги Усть-Каменогорск — Алматы, недалеко от города Аягоз в Абайской области. Авария унесла жизни солдата-срочника и его родителей. Известно об инциденте стало только спустя сутки, 29 июня, сообщает Lada.kz со ссылкой на Orda.kz.

Кадр из видео Оrda.kz
Кадр из видео Оrda.kz

Семья возвращалась из увольнения

Как уточнили в командовании сухопутных войск Министерства обороны Казахстана, трагедия произошла в тот момент, когда военнослужащий срочной службы вместе с родителями возвращался после увольнительной. В официальном сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте командования, говорится:

«28 июня 2025 года в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погибли военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона и его родители, сопровождавшие его при возвращении с увольнения».

Подробности от полиции: погибших оказалось четверо

Департамент полиции Абайской области уточнил детали происшествия. По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Toyota Lumiere выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser. В результате сильного удара водитель Toyota Lumiere и трое пассажиров скончались на месте.

В полиции сообщили:

«По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз».

Среди погибших — таксист

Читатели Orda.kz сообщили редакции, что четвёртым погибшим оказался водитель такси, который вёз семью солдата обратно в воинскую часть после увольнения.

Помощь семьям погибших

Командование сухопутных войск Министерства обороны Казахстана пообещало оказать полное содействие родственникам погибших. В частности, будет организована транспортировка тел к месту проживания с использованием военного самолёта.

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