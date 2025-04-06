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06.04.2025, 18:00

Культурная столица: жители Актау дали оценку организации масштабного праздника (видеоопрос)

Лада TV 0 4 643 Наталья Вронская

Масштабные торжества, этноаулы, концерты и тёплая атмосфера в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира» – город со всей душой принял гостей со всего тюркского мира. А как сами жители региона оценивают организацию праздника? Корреспонденты Lada.kz вышли на улицы, чтобы узнать мнение людей.

фото lada.kz. Автор Ольга Ярославская
фото lada.kz. Автор Ольга Ярославская

Во время опроса не прозвучало ни одного негативного отзыва – все респонденты делились только положительными впечатлениями. Многие признавались, что были приятно удивлены уровнем организации: всё продумано, удобно и красиво. Жители отмечают, что такие праздники создают ощущение единства и дарят гордость за родной край. По их словам, подобных мероприятий должно быть как можно больше – они вдохновляют и объединяют.

Выступление звезд мировой эстрады, выступление казахстанских и зарубежных артистов, мастер-классы от именитых ремесленников, шоу дронов – все эти мероприятия прошли на набережной Актау и собрали несколько десятков тысяч человек. 

Кроме того, в Сети появились захватывающие кадры выступления Димаша Кудайбергена в Актау. 

Нужно отметить, мероприятие не обошлось без добрый историй. Так, полицейские и местные власти помогли инвалидам попасть в первые ряды гала-концерта в честь праздника «Актау – культурная столица тюркского мира». 

Всего в ходе мероприятия медпомощь понадобилась 40 гражданам. Событие собрало свыше 100 тысяч зрителей.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Как то гаденько! После всего, перекрытые дороги, кучи мусора на набережной подъезды стали сартирами! Одним словом сталитца@
07.04.2025, 19:16
Ed Word
Ed Word
На набережной площади все было хорошо, но вот инфраструктура и организация оставили не однозначные эмоции, поэтому то что видели все обсуждать смысла нет, а вот то что осталось за кадром и над исправлением чего нужно принять меры: 1) количество туалетов и урн для таких мероприятий не отвечало потребностям, поэтому осталось много мусора и многие подъезды и закаулки превратились в туалеты. 2) Спуск с ЖК Таншолпан до 52 дома в 15м мкр. - убитые, не ровные лестницы и дороги, без освещения, без камер безопасности, без тратуаров вдоль внутримикрорайоных дорог. 3) Кто додумался установить бетонные блоки на въездных дорогах в 15м мкр? К примеру, к домам 49, 50, 52 и 53 ведет одна дорога и ее закрыли бетонными блоками, а если пожар, кому то плохо и нужна скорая, то кто бы отвечал за не своевременную помощь? Я уже не говорю о том как должны жить жильцы этих домов во время того как пусть и убитая, но единственная дорога перекрыта. Поэтому акимату давно пора сделать спуск в 15 от ЖК Таншолпан вниз к 52 дому обустроенным как и другие спуски, установить новые лестницы, тротуары, освещение, камеры и т.д., а также обеспечить дополнительные туалеты и урны во время событий и безпрепядственный проезд аварийных служб. Мир всем!
07.04.2025, 12:40
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