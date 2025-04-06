Культурная столица: жители Актау дали оценку организации масштабного праздника (видеоопрос)

Масштабные торжества, этноаулы, концерты и тёплая атмосфера в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира» – город со всей душой принял гостей со всего тюркского мира. А как сами жители региона оценивают организацию праздника? Корреспонденты Lada.kz вышли на улицы, чтобы узнать мнение людей.

фото lada.kz. Автор Ольга Ярославская

Во время опроса не прозвучало ни одного негативного отзыва – все респонденты делились только положительными впечатлениями. Многие признавались, что были приятно удивлены уровнем организации: всё продумано, удобно и красиво. Жители отмечают, что такие праздники создают ощущение единства и дарят гордость за родной край. По их словам, подобных мероприятий должно быть как можно больше – они вдохновляют и объединяют.

Выступление звезд мировой эстрады, выступление казахстанских и зарубежных артистов, мастер-классы от именитых ремесленников, шоу дронов – все эти мероприятия прошли на набережной Актау и собрали несколько десятков тысяч человек.

Кроме того, в Сети появились захватывающие кадры выступления Димаша Кудайбергена в Актау.

Нужно отметить, мероприятие не обошлось без добрый историй. Так, полицейские и местные власти помогли инвалидам попасть в первые ряды гала-концерта в честь праздника «Актау – культурная столица тюркского мира».

Всего в ходе мероприятия медпомощь понадобилась 40 гражданам. Событие собрало свыше 100 тысяч зрителей.