Абоненты Beeline в Мангистауской области стали потреблять больше трафика

«Мы продолжаем работу по обеспечению отдалённых сёл высокоскоростным интернетом и качественной связью. Радует, что с каждым годом населённых пунктов с доступом к всемирной сети становится всё больше и больше», - говорит начальник технического отдела Beeline в г. Актау Сергей Проненко.

Beeline активно расширяет и улучшает качество своего покрытия в Мангистауской области. Равные цифровые возможности становятся доступны даже для жителей отдалённых населённых пунктов.В минувшем 2021 году оператор подключил или усилил сеть передачи данных 3G и 4G в 20 населённых пунктах юго-западной части Казахстана. В рамках государственной программы «250+» связь и интернет Beeline появился в 15 сёлах. Теперь их жители, 19 тысяч человек, могут свободно выходить во всемирную сеть, смотреть контент в высоком качестве и иметь новые возможности для учёбы и работы.Технические специалисты оператора расширили ёмкости базовых станций и запустили дополнительные слои LTE 800 в следующих населённых пунктах Мангистауской области: п. Уштаган, п. Акшымырау, п. Щебир, п. Тущикудук, п. Щайыр, п. Таушык, п. Кызан, (Мангистауский район); п. Боранкол, п. Сарга, п. Тажен, п. Кызыласкер, п. Акжигит (Бейнеуский район); п. Куланды, п. Бостан (Каракиянский район).Расширена зона покрытия и передачи данных 3G/4G в п. Курык и Мунайлы Каракиянского района, п. Сайотес Мангистауского района, на территории меторождения АО «Озенмунайгаз», в п. Акшукур и п. Саина Шапагатова Тупкараганского района, а также во 2, 20 и 32А микрораонах г.Актау.В наступившем 2022 году компания Beeline запустила базовую станцию 3G в п. Есет Бейнеуского района.По статистике компании, потребление трафика в области за последние два года выросла на 25%. Мобильным интернетом пользуются 82% абонента Beeline в Актау.Если сравнивать среднее потребление трафика по году за 2020 и 2021 годы в Мангистауской области, то трафик увеличился на 27%.К слову, согласно данным Ranking.kz , Казахстан вошёл в топ-10 стран с дешёвым мобильным интернетом. По качеству мобильного интернета оператором связи №1 в Казахстане является Beeline (согласно данным компании Vigo ). На сегодняшний день Beeline обслуживает около 10 млн абонентов в Казахстане и входит в 30 крупнейших налогоплательщиков Казахстана.