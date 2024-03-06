Радиофобия в Актау замедляет развитие мобильной связи в 14 микрорайонах

Я давно живу в Актау, переехали мы, когда я был еще ребенком и город только строился. В те времена коммуникаций особо не было – одна вышка стояла. Когда город стал расти, вышек тоже стало больше. Но радиосигналы в таком количестве вредны для здоровья. И вообще, я не уверен, что они нужны в таких масштабах. Слышал, что многие открыто борются с установкой этих вышек», - говорит один из жителей 29А микрорайона.

Если не будет базовой станции связи, тогда не будет связи и интернета. Люди должны понимать, что мобильный телефон работает на тех же частотах, что и базовая станция. И что, в нашей стране базовые станции проходят достаточно строгую проверку в органах санитарно-эпидемиологического контроля и на установку каждой станции компания получает разрешительные документы», - говорит Сергей.