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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 10:56

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Радиофобия в Актау замедляет развитие мобильной связи в 14 микрорайонах

Радиофобия в Актау замедляет развитие мобильной связи в 14 микрорайонах
Мобильные операторы продолжают работы по улучшению качества связи и интернета в Мангистауской области. Для выполнения этой задачи, например, компания Beeline из года в год покрывает сетью все большую территорию нашего региона, строя новые базовые станции и проводя модернизацию уже существующих. Однако, в некоторых районах города Актау и области в целом до сих пор существуют «белые» пятна, где человек не может полноценно пользоваться услугами связи. Причин тому несколько, но самая большая помеха – это радиофобия у людей.

Компания Beeline нацелена на предоставление качественных услуг каждому казахстанцу, независимо от его местоположения – будь то город или село. А пользователей мобильного оператора в Казахстане, кстати,
уже 11 миллионов. Стоит отметить, что у Beeline самое широкое покрытие сети LTE в стране, и более 1600 сел имеют доступ к связи и интернету этого оператора.

Для улучшения покрытия и качества сети компания ежегодно вкладывает огромные инвестиции в свою сеть. Только в период с 2020 по 2023 год размер вложений составил более 220 миллиардов тенге, и как показывает практика, объем инвестиций увеличивается каждый год. В основном компания направляет свои инвестиции на установку новых базовых станций и модернизацию уже существующих, с целью повышения качества связи. Только в 2022 году Beeline запустил 30 новых базовых станций в городах и сельских населенных пунктах Мангистауской области. В 2023 году было установлено еще 40 новых базовых станций и модернизировано 38 существующих. Кроме того, для увеличения пропускной способности сети LTE, компания установила дополнительное оборудование на 60 базовых станциях в регионе. Также улучшил качество интернета в таких селах, как Тущибек, Акшукур, Саин-Шапашатов, Бейнеу, Баутино, Форт-Шевченко, Тенге, Мангистау, Батыр, Рауан, Шетпе и других.

В то время как компания активно работает над улучшением связи в регионе, существуют определенные вызовы, такие как радиофобия у местных жителей. Именно из-за фобии у людей некоторые районы в городе Актау и в области в целом сталкиваются с трудностями в обеспечении связи и доступе к интернету. Для некоторых граждан проживание поблизости к базовым станциям связи вызывает определенные негативные ощущения, так как, по их мнению, наличие вышек и металлических конструкций сказывается на их общем состоянии.

Я давно живу в Актау, переехали мы, когда я был еще ребенком и город только строился. В те времена коммуникаций особо не было – одна вышка стояла. Когда город стал расти, вышек тоже стало больше. Но радиосигналы в таком количестве вредны для здоровья. И вообще, я не уверен, что они нужны в таких масштабах. Слышал, что многие открыто борются с установкой этих вышек», - говорит один из жителей 29А микрорайона.


Со слов руководителя технического блока компании Beeline в г.Актау Сергея Проненко по причине радиофобии ухудшение связи и интернета ощущается в следующих районах города Актау и Жанаозен.

г.Актау:
15-й мкр, 17-й мкр, 18-й мкр, 18 А мкр, 19-й мкр, 19А мкр, 29А мкр, 32В мкр, 33-й мкр, 34-й мкр, 35-й мкр, 38-й мкр, 39-й мкр, 40-й мкр, 26-й мкр, а также в районе Aktau Riviera.

г. Жанаозен:
2-й мкр, 3-й мкр, 3А-й мкр, 4-й мкр, 5-й мкр, Арай мкр, 1-й мкр, Рахат.

Если не будет базовой станции связи, тогда не будет связи и интернета. Люди должны понимать, что мобильный телефон работает на тех же частотах, что и базовая станция. И что, в нашей стране базовые станции проходят достаточно строгую проверку в органах санитарно-эпидемиологического контроля и на установку каждой станции компания получает разрешительные документы», - говорит Сергей.


Сегодня по причине радиофобии проблемы со связью наблюдаются в 14 микрорайонах Актау, в семи микрорайонах Жанаозена, а также в селе Атамекен Мунайлинского района. Тем не менее, несмотря на многочисленные факторы, которые становятся причинами отсутствия или деградации связи, сегодня по программе LTE Everywhere, связь и интернет от Beeline доступны уже для более чем 400 тысяч жителей в 55 населенных пунктах Мангистауской области. Сетью покрыты даже достопримечательности региона – в 2022 году «подключили» самую высокую точку в регионе - историко-культурный комплекс Отпан тау, а в прошлом году – мечеть Бекет ата.

Партнерский проект lada.kz и Beeline



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