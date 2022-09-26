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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Вчера, 18:37

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Единый оператор по цифровой маркировке обучил актауских представителей розничной торговли табачных изделий работе с Naqty Sauda Akt

менеджер по товарной группе Лейла Мустафина
26 сентября в рамках обучающего информационного тура для представителей розничной торговли табачными изделиями в городе Актау состоялось обучение системе цифровой маркировки и пользованию мобильным приложением для бизнеса - Naqty Sauda Akt.  Организаторами мероприятия выступили Единый оператор цифровой маркировки и прослеживаемости товаров совместно с Комитетом гос.доходов.

В обучающем семинаре приняли участие порядка 20 представителей розничной торговли табачными изделиями. В рамках мероприятия представители проектного офиса цифровой маркировки провели обучение по работе с приложением Naqty Sauda Akt, а предприниматели получили ответы на вопросы о работе приложения и системе цифровой маркировки в целом. Аналогичные образовательные мероприятия планируется провести ещё в 15 городах для казахстанских бизнесменов, занятых в сфере розничной торговли табачными изделиями. На сегодняшний день Единый оператор по цифровой маркировке уже провёл обучающие семинары в Петропавловске, Кокшетау и Костанае.

«В ходе семинара мы разъясняем участникам, что такое информационная система, как с ней работать, какие есть преимущества. Какие мобильные приложения нами разработаны, и как ими работать. Также подробно разъясняем о сервисе розничных реализаторов. Наглядно покажем и по некоторым мобильным приложениям. С их помощью можно получать и подтверждать документы, не пользуясь компьютером», - подчеркнула менеджер по товарной группе Лейла Мустафина.


Единый оператор по цифровой маркировке обучил актауских представителей розничной торговли табачных изделий работе с Naqty Sauda Akt


Цифровая маркировка в странах ЕАЭС, в том числе и в Казахстане, осуществляется с помощью двухмерного кода Data Matrix. Предприниматели наносят его на товар, а потребители могут отсканировать его с помощью специального приложения. Всего в экосистеме цифровой маркировки есть три мобильных приложения для разных целевых аудиторий:  
• Naqty Onim – служит для потребителей в качестве замены 2D-сканера и позволяет узнать всю информацию о маркированном товаре,  
• Naqty Sauda Kassa – созданное для пересылки предпринимателем данных об операциях ККМ на ОФД сервер и работы с системой учета маркированных товаров,  
• Naqty Sauda Akt - предназначенное для создания и подтверждения актов приема-передачи маркированных товаров в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ).   
Последнее было усовершенствовано и обновлено, в него добавлена функция «Автоматическое выбытие», а также сокращено время обработки запросов в техподдержку. 

Напоминаем, 13 июля 2022 года цифровая маркировка полностью заменила функцию ранее используемой акцизной марки для идентификации табачной продукции. Теперь за оборот табачных изделий без кода цифровой маркировки недобросовестным предпринимателям грозит штраф с конфискацией товара и лишением лицензии.

Единый оператор по цифровой маркировке обучил актауских представителей розничной торговли табачных изделий работе с Naqty Sauda Akt


С начала 2022 года уже выявлено и изъято 22,5 млн пачек табачных изделий, ввезенных контрабандным путем на территорию РК для реализации.  С июля 2022 года в Казахстане также внедряется цифровая маркировка лекарственных препаратов. 

Ознакомиться с правилами маркировки табачных изделий можно здесь. В случае возникновения вопросов предприниматели могут обратиться в круглосуточный контакт-центр по номеру: 8 800 080 6565

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