Единый оператор по цифровой маркировке обучил актауских представителей розничной торговли табачных изделий работе с Naqty Sauda Akt

«В ходе семинара мы разъясняем участникам, что такое информационная система, как с ней работать, какие есть преимущества. Какие мобильные приложения нами разработаны, и как ими работать. Также подробно разъясняем о сервисе розничных реализаторов. Наглядно покажем и по некоторым мобильным приложениям. С их помощью можно получать и подтверждать документы, не пользуясь компьютером», - подчеркнула менеджер по товарной группе Лейла Мустафина.

В обучающем семинаре приняли участие порядка 20 представителей розничной торговли табачными изделиями. В рамках мероприятия представители проектного офиса цифровой маркировки провели обучение по работе с приложением Naqty Sauda Akt, а предприниматели получили ответы на вопросы о работе приложения и системе цифровой маркировки в целом. Аналогичные образовательные мероприятия планируется провести ещё в 15 городах для казахстанских бизнесменов, занятых в сфере розничной торговли табачными изделиями. На сегодняшний день Единый оператор по цифровой маркировке уже провёл обучающие семинары в Петропавловске, Кокшетау и Костанае.Цифровая маркировка в странах ЕАЭС, в том числе и в Казахстане, осуществляется с помощью двухмерного кода Data Matrix. Предприниматели наносят его на товар, а потребители могут отсканировать его с помощью специального приложения. Всего в экосистеме цифровой маркировки есть три мобильных приложения для разных целевых аудиторий:• Naqty Onim – служит для потребителей в качестве замены 2D-сканера и позволяет узнать всю информацию о маркированном товаре,• Naqty Sauda Kassa – созданное для пересылки предпринимателем данных об операциях ККМ на ОФД сервер и работы с системой учета маркированных товаров,• Naqty Sauda Akt - предназначенное для создания и подтверждения актов приема-передачи маркированных товаров в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ).Последнее было усовершенствовано и обновлено, в него добавлена функция «Автоматическое выбытие», а также сокращено время обработки запросов в техподдержку.Напоминаем, 13 июля 2022 года цифровая маркировка полностью заменила функцию ранее используемой акцизной марки для идентификации табачной продукции. Теперь за оборот табачных изделий без кода цифровой маркировки недобросовестным предпринимателям грозит штраф с конфискацией товара и лишением лицензии.С начала 2022 года уже выявлено и изъято 22,5 млн пачек табачных изделий, ввезенных контрабандным путем на территорию РК для реализации. С июля 2022 года в Казахстане также внедряется цифровая маркировка лекарственных препаратов.Ознакомиться с правилами маркировки табачных изделий можно здесь. В случае возникновения вопросов предприниматели могут обратиться в круглосуточный контакт-центр по номеру: 8 800 080 6565