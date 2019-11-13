Руководитель фракции "Народные коммунисты" А.Конуров озвучил депутатский запрос

Премьер-Министру Республики Казахстан Мамину А.У.



ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС



Уважаемый Аскар Узакпаевич!



В следующем году Казахстан намерен принять Министерскую конференцию Всемирной торговой организации. Как было заявлено, количество участников превысит 5-6 тысяч человек. При этом организатором выступит национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».

Понятно, что такое глобальное мероприятие имеет имиджевый эффект. В то же время обоснованность затрат на конференцию и ее практическая отдача вызывает сомнения, учитывая, что Казахстан совсем недавно стал членом ВТО, и по ряду отраслей еще сохраняется переходный период.

Наша страна подписала соглашение о вступлении в ВТО в середине 2015 года. Это упростило поставки зарубежных товаров. С 2016 года по 2018 год включительно импорт вырос с 25,4 миллиарда долларов до 33,7 миллиардов долларов,

то есть на 33%.

Экспорт увеличился за этот период с 36,7 миллиарда долларов до 61 миллиарда, то есть на 66%., но это связано с увеличением объемов вывоза сырья и ростом цен на него. Структура экспорта, с точки зрения диверсификации, по факту ухудшилась. Доля минеральных ресурсов и металлов увеличилась с 81,8% в 2016 году до 88,2% в 2018 году.

При такой роли поставщика сырья в международной торговой цепочке не совсем ясна потребность Казахстана принимать министерскую конференцию организации, которая, по сути, защищает интересы поставщиков готовой продукции и, по мнению экспертов, пребывает в глубоком кризисе.

Полагаем, что большее внимание следует уделять практической поддержке отечественных предприятий и экспортеров, продвижению, прежде всего, на рынках соседних стран.

За январь-август нынешнего года казахстанский экспорт сократился на 4,5%, в то время как импорт вырос на 13,2%. Можно с уверенностью говорить, что внешняя торговля, если не считать сырье, ведется в «одни ворота» и выгодна только импортерам с их зарубежными поставщиками.

В свое время была поставлена задача максимальной эффективности от поствыставочного использования объектов ЭКСПО и достижения их окупаемости. Поэтому проведение таких масштабных мероприятий, как Министерская конференция ВТО, должно предполагать получение коммерческих выгод для Казахстана.

В этой связи просим предоставить информацию по следующим вопросам:

1. Какова предполагаемая сумма затрат на Министерскую конференцию ВТО, как они будут покрываться?

2. Какие из объектов ЭКСПО-2017 выведены на самоокупаемость, и по каким продолжается финансирование со стороны государства? Каковы финансовые результаты деятельности нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» в 2018 году?

3. Какие изменения ожидает Казахстан после завершения переходного периода по вступлению в ВТО?

4. Какие системные меры предпринимаются по увеличению несырьевого экспорта?

Просим Вас рассмотреть и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в установленные законом сроки.



Депутаты фракции «Народные коммунисты»:

А. Конуров

Ж. Ахметбеков

Г. Баймаханова

В. Косарев

М. Магеррамов

И. Смирнова

Т. Сыздыков

Оглашен 13 ноября 2019 года



Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК