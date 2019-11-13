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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 15:58

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Руководитель фракции "Народные коммунисты" А.Конуров озвучил депутатский запрос

Премьер-Министру Республики Казахстан Мамину А.У.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемый Аскар Узакпаевич!

В следующем году Казахстан намерен принять Министерскую конференцию Всемирной торговой организации. Как было заявлено, количество участников превысит 5-6 тысяч человек. При этом организатором выступит национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».
Понятно, что такое глобальное мероприятие имеет имиджевый эффект. В то же время обоснованность затрат на конференцию и ее практическая отдача вызывает сомнения, учитывая, что Казахстан совсем недавно стал членом ВТО, и по ряду отраслей еще сохраняется переходный период.
Наша страна подписала соглашение о вступлении в ВТО в середине 2015 года. Это упростило поставки зарубежных товаров. С 2016 года по 2018 год включительно импорт вырос с 25,4 миллиарда долларов до 33,7 миллиардов долларов,
то есть на 33%.
Экспорт увеличился за этот период с 36,7 миллиарда долларов до 61 миллиарда, то есть на 66%., но это связано с увеличением объемов вывоза сырья и ростом цен на него. Структура экспорта, с точки зрения диверсификации, по факту ухудшилась. Доля минеральных ресурсов и металлов увеличилась с 81,8% в 2016 году до 88,2% в 2018 году.
При такой роли поставщика сырья в международной торговой цепочке не совсем ясна потребность Казахстана принимать министерскую конференцию организации, которая, по сути, защищает интересы поставщиков готовой продукции и, по мнению экспертов, пребывает в глубоком кризисе.
Полагаем, что большее внимание следует уделять практической поддержке отечественных предприятий и экспортеров, продвижению, прежде всего, на рынках соседних стран.
За январь-август нынешнего года казахстанский экспорт сократился на 4,5%, в то время как импорт вырос на 13,2%. Можно с уверенностью говорить, что внешняя торговля, если не считать сырье, ведется в «одни ворота» и выгодна только импортерам с их зарубежными поставщиками.
В свое время была поставлена задача максимальной эффективности от поствыставочного использования объектов ЭКСПО и достижения их окупаемости. Поэтому проведение таких масштабных мероприятий, как Министерская конференция ВТО, должно предполагать получение коммерческих выгод для Казахстана.
В этой связи просим предоставить информацию по следующим вопросам:
1. Какова предполагаемая сумма затрат на Министерскую конференцию ВТО, как они будут покрываться?
2. Какие из объектов ЭКСПО-2017 выведены на самоокупаемость, и по каким продолжается финансирование со стороны государства? Каковы финансовые результаты деятельности нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» в 2018 году?
3. Какие изменения ожидает Казахстан после завершения переходного периода по вступлению в ВТО?
4. Какие системные меры предпринимаются по увеличению несырьевого экспорта?
Просим Вас рассмотреть и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в установленные законом сроки.

Депутаты фракции «Народные коммунисты»:
А. Конуров
Ж. Ахметбеков
Г. Баймаханова
В. Косарев
М. Магеррамов
И. Смирнова
Т. Сыздыков
Оглашен 13 ноября 2019 года

Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК



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