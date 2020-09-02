Депутатский запрос руководителя фракции «Народные коммунисты» А.Конурова

А. Конуров
Премьер-министру Республики Казахстан
Мамину А.У.
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Уважаемый Аскар Узакпаевич!
Мамину А.У.
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Уважаемый Аскар Узакпаевич!
Эпидемия коронавируса и экономический кризис тяжело отразились на населении. Общаясь с избирателями, мы видим, что пострадали граждане практически из всех категорий. При этом далеко не все получают необходимую поддержку в сложных жизненных ситуациях.
Большую обеспокоенность фракции «Народные коммунисты» вызывает судьба выпускников высших и средних специальных учебных заведений. Получив дипломы, они вышли на рынок труда в самый критический период в истории Независимости Казахстана.
На конец августа заявки на получение пособия по потере дохода подали 2,6 миллиона казахстанцев. Это 30 процентов от всего занятого населения.
Выпускники, не имеющие трудового опыта, зачастую уже с негативной кредитной историей имеют наименьшие шансы среди остальных участников рынка труда, чтобы в сегодняшних условиях получить работу или открыть своё дело.
Начало их трудового пути сместится на неопределённый срок. Неизвестно, когда восстановится рынок труда и с какими условиями.
Между тем, как показывают зарубежные исследования, позднее начало работы выпускниками затем отражается на их карьере в течение 10-15 лет, т.е. на самом старте закладывается неравенство.
При этом, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от молодых людей, никаких адресных мер поддержки государством не предпринимается.
Кроме того, речь не только о временной массовой потере рабочих мест. Идут серьёзные изменения в структуре экономики. Многие специальности вообще потеряют востребованность, тогда как другие станут дефицитными.
Нужно системное прогнозирование и сильная система профориентации, чтобы не допустить дальнейшего роста разрыва между системой образования и рынком труда. Но эта работа не проводится. Всё отдано на откуп самим учебным заведениям, которые не видят общей картины и исходят из своих узких задач, увлекаясь всевозможными рейтингами.
И хотя нынешняя ситуация сложилась из-за кризиса, все предпосылки были задолго до этого. Проблема низкого уровня трудоустройства выпускников, невостребованности дипломированных специалистов, в том числе обучавшихся на государственные гранты давно накапливалась.
Фракция «Народные коммунисты» считает, что сейчас сама история подталкивает к коренному реформированию системы подготовки кадров для экономики и других сфер, обеспечения взаимосвязи образования и рынка труда. Необходимо прогнозирование и планирование по этим вопросам, которое опирается на долгосрочные общегосударственные интересы вместо того, чтобы сводить всё к торговле образовательными услугами. Мы уже увидели, к чему привела тотальная коммерциализация и короткий горизонт планирования в медицине и фармацевтике. Теперь это ощущаем и в образовании.
В этой связи просим предоставить следующие данные:
1) по трудоустройству выпускников 2020 года в разрезе специальностей и регионов и мерах, которые предприняты для содействия в обеспечении их рабочими местами;
2) по расходам на переобучение, осуществлённым в рамках программ занятости, с начала текущего года.
«Народные коммунисты» призывают Правительство:
1) принять конкретные меры по содействию в трудоустройстве выпускников и организации запуска своего дела;
2) определить государственным приоритетом реальное развитие молодёжного предпринимательства;
3) разработать программу профессиональной ориентации учащихся.
Просим рассмотреть депутатский запрос и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
Депутаты фракции «Народные коммунисты»:
А. Конуров
Ж. Ахметбеков
Г. Баймаханова
В. Косарев
М. Магеррамов
И. Смирнова
Т. Сыздыков
Партнёрский проект "Лады" и пресс-службы КНПК