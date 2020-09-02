Депутатский запрос руководителя фракции «Народные коммунисты» А.Конурова

Премьер-министру Республики Казахстан

Мамину А.У.



ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС



Уважаемый Аскар Узакпаевич!

Эпидемия коронавируса и экономический кризис тяжело отразились на населении. Общаясь с избирателями, мы видим, что пострадали граждане практически из всех категорий. При этом далеко не все получают необходимую поддержку в сложных жизненных ситуациях.Большую обеспокоенность фракции «Народные коммунисты» вызывает судьба выпускников высших и средних специальных учебных заведений. Получив дипломы, они вышли на рынок труда в самый критический период в истории Независимости Казахстана.На конец августа заявки на получение пособия по потере дохода подали 2,6 миллиона казахстанцев. Это 30 процентов от всего занятого населения.Выпускники, не имеющие трудового опыта, зачастую уже с негативной кредитной историей имеют наименьшие шансы среди остальных участников рынка труда, чтобы в сегодняшних условиях получить работу или открыть своё дело.Начало их трудового пути сместится на неопределённый срок. Неизвестно, когда восстановится рынок труда и с какими условиями.Между тем, как показывают зарубежные исследования, позднее начало работы выпускниками затем отражается на их карьере в течение 10-15 лет, т.е. на самом старте закладывается неравенство.При этом, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от молодых людей, никаких адресных мер поддержки государством не предпринимается.Кроме того, речь не только о временной массовой потере рабочих мест. Идут серьёзные изменения в структуре экономики. Многие специальности вообще потеряют востребованность, тогда как другие станут дефицитными.Нужно системное прогнозирование и сильная система профориентации, чтобы не допустить дальнейшего роста разрыва между системой образования и рынком труда. Но эта работа не проводится. Всё отдано на откуп самим учебным заведениям, которые не видят общей картины и исходят из своих узких задач, увлекаясь всевозможными рейтингами.И хотя нынешняя ситуация сложилась из-за кризиса, все предпосылки были задолго до этого. Проблема низкого уровня трудоустройства выпускников, невостребованности дипломированных специалистов, в том числе обучавшихся на государственные гранты давно накапливалась.Фракция «Народные коммунисты» считает, что сейчас сама история подталкивает к коренному реформированию системы подготовки кадров для экономики и других сфер, обеспечения взаимосвязи образования и рынка труда. Необходимо прогнозирование и планирование по этим вопросам, которое опирается на долгосрочные общегосударственные интересы вместо того, чтобы сводить всё к торговле образовательными услугами. Мы уже увидели, к чему привела тотальная коммерциализация и короткий горизонт планирования в медицине и фармацевтике. Теперь это ощущаем и в образовании.1) по трудоустройству выпускников 2020 года в разрезе специальностей и регионов и мерах, которые предприняты для содействия в обеспечении их рабочими местами;2) по расходам на переобучение, осуществлённым в рамках программ занятости, с начала текущего года.«Народные коммунисты» призывают Правительство:1) принять конкретные меры по содействию в трудоустройстве выпускников и организации запуска своего дела;2) определить государственным приоритетом реальное развитие молодёжного предпринимательства;3) разработать программу профессиональной ориентации учащихся.Просим рассмотреть депутатский запрос и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.Депутаты фракции «Народные коммунисты»:А. КонуровЖ. АхметбековГ. БаймахановаВ. КосаревМ. МагеррамовИ. СмирноваТ. Сыздыков