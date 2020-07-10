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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 12:54

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Айкын КОНУРОВ: ЧС на рынке труда

Айкын КОНУРОВ, мажилисмен
Нынешний кризис является не только санитарно-эпидемиологической, но и трудовой чрезвычайной ситуацией. Соответственно, нужны чрезвычайные меры.

В новых условиях самой уязвимой в социально-экономическом секторе становится сфера занятости и трудовых отношений. Фактически безработица подскочила до 46 процентов - это беспрецедентный шоковый уровень в нашей истории. По данным уполномоченного органа, пик этого кризиса пройден, поскольку к июню доля оставшихся без работы упала ниже 10 процентов, тогда как в развитых странах, снявших карантин, она остается на уровне около 15 процентов. К концу года в Казахстане прогнозируется безработица в 6,1 процента.

Тем не менее подобная радужная оценка не внушает доверия, и говорить о каком-либо переломе ситуации преждевременно. Цифры так называемой официальной безработицы давно являются формальным и не имеющим прак­тической ценности показателем. Все признаки чрезвычайного положения на рынке труда сохраняются. Эта сфера всецело зависит от экономики, где кризис вслед за пандемией только набирает обороты. Нельзя войти в одну и ту же реку, поэтому не следует рассчитывать на автоматическое восстановление прежнего уровня занятости, даже после окончательного снятия ограничений.

Затяжное пребывание в кризис­ном положении неизбежно деформирует рынок труда. Будет развиваться гибридная занятость, то есть совмещение удаленного и обычного режимов, частичная занятость. А главное, мы вновь вернемся к росту числа самозанятых. Долгие годы их количество старательно уменьшали - с 2,835 млн в 2001 году до 2,099 млн в прошлом. Происходило это в основном статистическими методами за счет переоформления в категорию наемных работников и индивидуальных предпринимателей.

Но сейчас эта тактика не сработает. В новой реальности неизбежно расширение сектора самозанятости и в целом серого рынка труда. Растет скрытая безработица. Появится большая группа условно занятых и квазисамозанятых. К новой ситуации в сфере занятости не готова система правовой регламентации. Кроме того, вновь обостряется огромный риск выпадения массы работающих из систем пенсионных накоплений, обязательного медицинского страхования и социального страхования.

В мае наблюдалось снижение взносов по единому совокупному платежу по сравнению с предыдущим месяцем. Так, в апреле было сделано свыше 3 миллионов взносов, а в мае их количество составило 317 573. Впервые за пять лет пенсионные накопления по обязательным пенсионным взносам в ЕНПФ пошли на снижение. На ­1 апреля они составляли 11 триллионов 405 миллиардов тенге, а к 1 июня уменьшились до 11 триллионов 388 миллиардов тенге, то есть сократились на 17 миллиардов тенге. Слабое участие населения в пенсионной системе, крайне низкий уровень накоплений и так закладывали социальную бомбу под будущее, а теперь эти риски еще больше усугубляются.

Все это означает необходимость пересмотра подходов к защите прав граждан на достойный труд. Да, существует такой инструмент, как “Дорожная карта занятости”. На нее выделяются очень большие средства из бюджета. Но эта программа в основном помогает сглаживать только текущую ситуацию, нацеливаясь на количественный охват населения мерами занятости и создавая временные рабочие места. В то же время она принципиально не влияет на изменение структуры рынка труда. Поэтому требуется проработка качественно новых подходов государства в сфере занятости с учетом начавшихся изменений на рынке труда и с особым акцентом на самозанятых. При этом необходимо предметно сфокусироваться на сферах, на которые приходится подавляющее большинство самозанятых: сельское хозяйство, торговля и транспорт (более полутора миллиона человек). Нужны системные меры, связанные с повышением производительности труда в данных отраслях, с включением самозанятых в эффективные цепочки добавленных стоимостей, с обеспечением прозрачности, стимулированием предпринимательской инициативы с максимально возможным дерегулированием.

За долгие годы, маскируя в категорию самозанятых скрытую безработицу, мы дискредитировали это понятие. Хотя на самом деле самозанятые - это активные и ответственные граждане, которым нужно создать условия для раскрытия потенциала. Также следует навести порядок в статистике занятости, с тем, чтобы определять реальный уровень населения, не имеющего работы, способной прокормить семью. Достоверная статистика нужна для общества и для выработки решений, а не для отчетов.

Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК



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