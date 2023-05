В финал британского кинофестиваля вошли четыре фильма из Казахстана

В финал британского кинофестиваля V Eurasian Film Festival (ECG FF) вошли 4 фильма из Казахстана. За победу в номинации “Лучшее короткометражное кино” поборется фильм Barn, режиссер Рамазан Ҳалиолла, в номинации “Лучшее документальное кино” представлены фильмы Awakening of a sleeping beauty, режиссер Ақбөбек Төлжанова и Segiz, режиссер Aлмас Максут, в номинации “Лучшее Евразийское кино” (гран-при) фильм The Crying Steppe, режиссер Марина Кунарова. Каждый из этих фильмов представляет собой уникальную историю о жизни и культуре Казахстана.“Мы рады, что кинематограф Казахстана продолжает развиваться и находить своих зрителей в разных уголках мира. Мы желаем всем участникам фестиваля удачи и надеемся, что казахстанское кино продолжит радовать нас новыми шедеврами” - прокоментировала директор фестиваля Анна Лари.Eurasian Film Festival пройдет с 24 по 30 мая. Работы, вошедшие в финал, будут показаны 25 - 26 мая на большом экране в кинотеатре Premier Cinema (Ромфорд, Лондон).Наряду с показами фильмов пройдет выставка Центральноазиатских авторов. На художественной экспозиции будут представлены работы восьми художников из Казахстана (Марлана Нысанбаева, Юсуфа Крыкбесова, Лидии Дроздовой, Елены Безруковой, Дарьи Залесской, Аруай Тасмаганбетова, Татьяна Мендыбаева, Эдуард Каменских ). Открытие выставки состоится 25 мая в Daniel’s View Gallery.26 мая пройдет знаковое мероприятие, встреча поклонников талантливого казахского певца и композитора Димаша Кудайбергена и показ его клипа The story of one sky.В заключительный день - 30 мая - презентация книг драматурга, лауреата Государственной премии РК Дулата Исабекова и выступление казахского артиста Ерлана Рыскали. Ведущим мероприятия станет писатель и председатель Гильдии Гарет Стамп. Церемония награждения и закрытия фестиваля пройдет тем же вечером.В 2023 году на пятый британский кинофестиваль Eurasian Film Festival (ECG Film Festival) были поданы заявки из 18-ти стран: Великобритании, Казахстана, Украины, Израиля, Грузии, Азербайджана, Франции, Беларуси, Аргентины, России, Армении, Узбекистан, США, Ирана, Польши, Швеции, Молдовы, Кыргызстана.ECG Film Festival - это мост между Центральной Азией и Великобританией, точка объединения культур из разных стран мира. Это шанс насладиться кинематографией Евразийского континента, новые знакомства и эмоции. С помощью такого культурного сотрудничества англоязычные зрители смогут больше узнать о внутренней жизни Казахстана. ECG Film Festival основан Евразийской Творческой Гильдией в 2019 году.