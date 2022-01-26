Дорога к «Риксосу», часть 2

Прислал: Mandarin





В красках и картинках с умными словами рассказано о том, что такое обочина, из чего ее делают нормальные люди и для чего.

На историю ответил акимат в стиле: "я не я и кобыла эта не моя", (цитата: Реконструкция этой дороги началась в 2019 году. По итогам конкурса подрядной организацией объявлено ТОО «Акжол қурылыс», осуществляет авторский надзор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис», технический надзор – ТОО «Аско сервис Шетпе». Уже завершены работы по укладке асфальта, а также велодорожки и тротуар протяженностью 15,6 километра из 27 километров. В результате ливневых осадков на обочине дороги образовались размывы. Указанные дефекты восстанавливаются за счёт подрядной организации (



Песок смыло следующим же дождиком. И что мы видим на сегодняшний день?



А вот!

Полюбуйтесь.



И платите налоги, будем с вами снова строить дорогу.



















11 марта уходящего уже года мною была . описана яркая, но короткая, как жизнь мотылька, история новой дороги к "Риксосу"В красках и картинках с умными словами рассказано о том, что такое обочина, из чего ее делают нормальные люди и для чего.На историю ответил акимат в стиле: "я не я и кобыла эта не моя", (цитата: Реконструкция этой дороги началась в 2019 году. По итогам конкурса подрядной организацией объявлено ТОО «Акжол қурылыс», осуществляет авторский надзор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис», технический надзор – ТОО «Аско сервис Шетпе». Уже завершены работы по укладке асфальта, а также велодорожки и тротуар протяженностью 15,6 километра из 27 километров. В результате ливневых осадков на обочине дороги образовались размывы. Указанные дефекты восстанавливаются за счёт подрядной организации ( https://www.lada.kz/aktau_news/society/89248-v-akimate-mangistau-prokommentirovali-sostoyanie-trassy-maek-kuryk-posle-dozhdya.html ). Негодная обочина была названа простым дефектом, но песку под асфальт все-таки насыпали.Песок смыло следующим же дождиком. И что мы видим на сегодняшний день?А вот!Полюбуйтесь.И платите налоги, будем с вами снова строить дорогу.



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