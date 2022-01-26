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ЛАДА.kz » Народные новости

Дорога к «Риксосу», часть 2

Сегодня, 12:21 Просмотров:2130
11 марта уходящего уже года мною была .описана яркая, но короткая, как жизнь мотылька, история новой дороги к "Риксосу"


В красках и картинках с умными словами рассказано о том, что такое обочина, из чего ее делают нормальные люди и для чего.
На историю ответил акимат в стиле: "я не я и кобыла эта не моя", (цитата: Реконструкция этой дороги началась в 2019 году. По итогам конкурса подрядной организацией объявлено ТОО «Акжол қурылыс», осуществляет авторский надзор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис», технический надзор – ТОО «Аско сервис Шетпе». Уже завершены работы по укладке асфальта, а также велодорожки и тротуар протяженностью 15,6 километра из 27 километров. В результате ливневых осадков на обочине дороги образовались размывы. Указанные дефекты восстанавливаются за счёт подрядной организации (https://www.lada.kz/aktau_news/society/89248-v-akimate-mangistau-prokommentirovali-sostoyanie-trassy-maek-kuryk-posle-dozhdya.html). Негодная обочина была названа простым дефектом, но песку под асфальт все-таки насыпали.

Песок смыло следующим же дождиком. И что мы видим на сегодняшний день?

А вот!
Полюбуйтесь.

И платите налоги, будем с вами снова строить дорогу.

Дорога к «Риксосу», часть 2

Дорога к «Риксосу», часть 2

Дорога к «Риксосу», часть 2

Дорога к «Риксосу», часть 2

Дорога к «Риксосу», часть 2

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Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

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diger (Посетители) Сегодня, 16:17
Кто то хорошо заработал(распилил) на этом, кто то провел автобан к своему дому, гостинице, вилле,за счёт денег налогоплатильщиков, но простые граждане тут не приделах, если чё...
 
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TU-154 (Посетители) Сегодня, 15:58
Дорожное строительство - один из самых коррумпированных видов деятельности. Необходимо провести расследование, обозначить круг виновных лиц, отдать под суд в соответствии с УК РК. А то коррупция в Мангисттауской области зашкаливает
 
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Август (Посетители) Сегодня, 15:06
Можно подумать сам Риксос построен лучше...
 
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  • TU-154
 elek (Посетители) Сегодня, 14:13
Акимат к ответу!
Кто контролировал? - "Указанные дефекты восстанавливаются за счёт подрядной организации"
Где? - Бюджетные деньги ?
 
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  • bekenova
 watlow (Посетители) Сегодня, 13:44
А у нас всё так, либо не делается совсем, либо делается через bye
 
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  • diger
 дорожник (Посетители) Сегодня, 13:44
Меня вполне устраивала старая дорога на Тёплый пляж и Золотые Пески. Вполне сносное качество (простояла не один десяток лет), отсутствие дорогостоящего бардюра позволяло съехать с дороги и припарковаться на обочине в ЛЮБОМ месте и пойти к морю. Думаю что и нашим горожанам не к чему этот четырёхполосный автобан, да ещё за такие деньги из их же карманов

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • rastolkuy
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:51
к - качество umnik

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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