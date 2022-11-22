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ЛАДА.kz » Спорт

Ярослав А.Брем

Опубликовано: Сегодня, 09:38

Просмотров: 150

Данияр Айса: Аргентина и Франция потеряют очки в стартовых матчах Чемпионата мира

Продолжаем следить за происходящем на футбольных полях Катара и знакомиться с прогнозами на матчи Чемпионата от известных людей Мангистауской области. Сегодня своими прогнозами на матчи 22 ноября делится член Общественного совета Мангистауской области, владелец кинотеатров и кинопрокатчик Данияр Айса.

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Второй игровой день сенсаций не принес. Англичане разгромили Иран – 6:2. Игроки Нидерландов с трудом, но взяли три очка в матче с Сенегалом – 2:0. Команды США и Уэльса очки поделили – 1:1. Кстати, исход всех этих матчей и даже один точный результат предсказал вчера Анварбек Санбаев.

Но особое внимание прошедшего дня к себе привлек судья матча Англия – Иран, бразилец Рафаэл Клаус, который добавил в общей сложности 27 (!) минут игрового времени к игре. Теперь, согласно новой директиве для судей, любая остановка, раздача карточек, травмы игроков, количество голов компенсируются дополнительными минутами. Ждем третий тайм!

Сегодня своими прогнозами на матчи 22 ноября делится член Общественного совета Мангистауской области, владелец кинотеатров и кинопрокатчик Данияр Айса.

Данияр Айса: Аргентина и Франция потеряют очки в стартовых матчах Чемпионата мира



АРГЕНТИНА – САУДОВСКАЯ АРАВИЯ (начало 15:00. Смотреть «Qazsport»)
Аргентина - команда сильная, с традициями, но чемпионат проводится на Ближнем Востоке. Этот факт должен сыграть на руку аравийцам. Климатические условия тоже на стороне этой команды. Ожидаю открытый футбол, с большим количество голов. Игра завершится со счетом 2:2.

ДАНИЯ – ТУНИС (начало 18:00. Смотреть «Qazsport»)
Датчане свои 15 минут славы получили в 90-х. Сейчас от них я много не жду. В то же время африканцы должны себя чувствовать на этом Чемпионате мира как у себя дома. Прогнозирую победу Туниса со счетом 3:1.

МЕКСИКА – ПОЛЬША (начало 21:00. Смотреть «Qazsport»)
Лично для меня Мексика - это вторая Бразилия. У них есть свой стиль. Что противопоставят поляки кроме Левандовского? Возможно, он и забьет, но победит Мексика – 2:1.

ФРАНЦИЯ – АВСТРАЛИЯ (начало 00:00. Смотреть «Qazsport»)
Команды находятся на разных ступенях по классу. Но, учитывая разные обстоятельства, в том числе и проклятие первого матча действующего Чемпиона мира, рискну предположить, что мы станем свидетелями первого матча без голов – 0:0.

Данияр Айса: Аргентина и Франция потеряют очки в стартовых матчах Чемпионата мира



Интересный факт:

Самый возрастной игрок турнира - вратарь сборной Мексики Альфредо Талавера. На момент проведения матча с Польшей ему исполнится 40 лет, 2 месяца и 4 дня.

Статистика Чемпионата:

Игры – 4.
Забито – 14 голов (из них 3 с пенальти).
Желтые карточки – 17.
Красные карточки – 0.



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