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ЛАДА.kz » Спорт

Ярослав А.Брэм

Опубликовано: Сегодня, 16:56

Просмотров: 223

Сегодня мы узнаем нового чемпиона мира по футболу. Прогнозисты Актау сделали свой выбор

В Катаре в финальном матче команды Аргентины и Франции определят лучшую команду мира на ближайшие четыре года. Месси и Мбаппе в очной дуэли – лучшего бомбардира мундиаля.

Кубок Мира по футболу ждёт своего владельца
В течение всего мирового турнира жители Мангистауской области вместе с другими болельщиками наблюдали за футбольными баталиями на полях Катара и делились своим мнением на матчи.

Спрогнозировать итоги финального матча мы попросили трех человек, которым удалось на нашем сайте предсказать и точный счёт, и исход большинства предлагаемых матчей. С их прогнозами можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.

Анварбек Санбаев, заслуженный тренер Республики Казахстан, почётный деятель спорта Казахстана.
«Очень сложный для прогнозов матч. Обе команды показывают содержательную игру. Если отпустить эмоции, то хочу что б Месси завершил карьеру в сборной на мажорной ноте – стал чемпионом мира. И все же, статус лучшей команды планеты, думаю, подтвердят французы. Аргентина – Франция – 1:2».

Сегодня мы узнаем нового чемпиона мира по футболу. Прогнозисты Актау сделали свой выбор


Гульмира Анапина, судья по спорту Мангистауской областной федерации футбола.
«У обеих команд шансы 50 на 50. Определить сильнейшего в этой паре – задача непростая. Аргентина забила 12 мячей, а Франция – 13. Главная угроза воротам соперников Аргентины – Лионель Месси, а у Франции самый опасный – Килиан Мбаппе. Оба на турнире уже забили по 5 голов. И, все же Аргентина – Франция – 2:3».

Сегодня мы узнаем нового чемпиона мира по футболу. Прогнозисты Актау сделали свой выбор


Ромеш Гейдаров, представитель фан-клуба «Спартак» (Москва) в Актау «Red White Aktau».
«Итоги финала любого крупного турнира трудно спрогнозировать. Аргентинцы тяжело начали турнир, можно сказать с пинка. Французы, наоборот, сразу решили свои задачи в группе. В этой игре я положусь на свои чувства, хочу, что бы Месси поднял Кубок Мира над головой. Аргентина – Франция – 2:1».

Сегодня мы узнаем нового чемпиона мира по футболу. Прогнозисты Актау сделали свой выбор


Команды Аргентины и Франции в рамках чемпионатов мира встречались трижды.
На первом мундиале в 1930 году победу со счетом 1:0 на групповой стадии одержали аргентинцы.
На домашнем чемпионате в 1978 году «бело-голубые» вновь обыграли французов в группе – 2:1.
Четыре года назад Франция отыгралась за эти два поражения, в 1/8 финала выбив из борьбы за кубок «Месси и К». Игра завершилась со счетом 4:3, а два гола на свой счет записал Мбаппе.

Кто станет новым чемпионом мира? Аргентина? Франция?
Смотрите прямую трансляцию на телеканале Qazsport. Начало в 20:00.



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