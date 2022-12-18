Сегодня мы узнаем нового чемпиона мира по футболу. Прогнозисты Актау сделали свой выбор

Кубок Мира по футболу ждёт своего владельца
В течение всего мирового турнира жители Мангистауской области вместе с другими болельщиками наблюдали за футбольными баталиями на полях Катара и делились своим мнением на матчи.
Спрогнозировать итоги финального матча мы попросили трех человек, которым удалось на нашем сайте предсказать и точный счёт, и исход большинства предлагаемых матчей. С их прогнозами можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.
Анварбек Санбаев, заслуженный тренер Республики Казахстан, почётный деятель спорта Казахстана.
«Очень сложный для прогнозов матч. Обе команды показывают содержательную игру. Если отпустить эмоции, то хочу что б Месси завершил карьеру в сборной на мажорной ноте – стал чемпионом мира. И все же, статус лучшей команды планеты, думаю, подтвердят французы. Аргентина – Франция – 1:2».
Гульмира Анапина, судья по спорту Мангистауской областной федерации футбола.
«У обеих команд шансы 50 на 50. Определить сильнейшего в этой паре – задача непростая. Аргентина забила 12 мячей, а Франция – 13. Главная угроза воротам соперников Аргентины – Лионель Месси, а у Франции самый опасный – Килиан Мбаппе. Оба на турнире уже забили по 5 голов. И, все же Аргентина – Франция – 2:3».
Ромеш Гейдаров, представитель фан-клуба «Спартак» (Москва) в Актау «Red White Aktau».
«Итоги финала любого крупного турнира трудно спрогнозировать. Аргентинцы тяжело начали турнир, можно сказать с пинка. Французы, наоборот, сразу решили свои задачи в группе. В этой игре я положусь на свои чувства, хочу, что бы Месси поднял Кубок Мира над головой. Аргентина – Франция – 2:1».
Команды Аргентины и Франции в рамках чемпионатов мира встречались трижды.
На первом мундиале в 1930 году победу со счетом 1:0 на групповой стадии одержали аргентинцы.
На домашнем чемпионате в 1978 году «бело-голубые» вновь обыграли французов в группе – 2:1.
Четыре года назад Франция отыгралась за эти два поражения, в 1/8 финала выбив из борьбы за кубок «Месси и К». Игра завершилась со счетом 4:3, а два гола на свой счет записал Мбаппе.
Кто станет новым чемпионом мира? Аргентина? Франция?
Смотрите прямую трансляцию на телеканале Qazsport. Начало в 20:00.
Спрогнозировать итоги финального матча мы попросили трех человек, которым удалось на нашем сайте предсказать и точный счёт, и исход большинства предлагаемых матчей. С их прогнозами можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.
Анварбек Санбаев, заслуженный тренер Республики Казахстан, почётный деятель спорта Казахстана.
«Очень сложный для прогнозов матч. Обе команды показывают содержательную игру. Если отпустить эмоции, то хочу что б Месси завершил карьеру в сборной на мажорной ноте – стал чемпионом мира. И все же, статус лучшей команды планеты, думаю, подтвердят французы. Аргентина – Франция – 1:2».
Гульмира Анапина, судья по спорту Мангистауской областной федерации футбола.
«У обеих команд шансы 50 на 50. Определить сильнейшего в этой паре – задача непростая. Аргентина забила 12 мячей, а Франция – 13. Главная угроза воротам соперников Аргентины – Лионель Месси, а у Франции самый опасный – Килиан Мбаппе. Оба на турнире уже забили по 5 голов. И, все же Аргентина – Франция – 2:3».
Ромеш Гейдаров, представитель фан-клуба «Спартак» (Москва) в Актау «Red White Aktau».
«Итоги финала любого крупного турнира трудно спрогнозировать. Аргентинцы тяжело начали турнир, можно сказать с пинка. Французы, наоборот, сразу решили свои задачи в группе. В этой игре я положусь на свои чувства, хочу, что бы Месси поднял Кубок Мира над головой. Аргентина – Франция – 2:1».
Команды Аргентины и Франции в рамках чемпионатов мира встречались трижды.
На первом мундиале в 1930 году победу со счетом 1:0 на групповой стадии одержали аргентинцы.
На домашнем чемпионате в 1978 году «бело-голубые» вновь обыграли французов в группе – 2:1.
Четыре года назад Франция отыгралась за эти два поражения, в 1/8 финала выбив из борьбы за кубок «Месси и К». Игра завершилась со счетом 4:3, а два гола на свой счет записал Мбаппе.
Кто станет новым чемпионом мира? Аргентина? Франция?
Смотрите прямую трансляцию на телеканале Qazsport. Начало в 20:00.
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