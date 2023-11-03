Чемпионом мира по ашихара каратэ стал актауский спортсмен

В первый день соревнований, которые проходят в японском городе Мацуяма с 3 по 5 ноября, Диас Исенбай завоевал чемпионский титул в категории ката среди юниоров 14-15 лет.



Чемпиону 15 лет, 10 из них он занимается ашихара каратэ. Имеет чёрный пояс 1 Дан, победитель Кубка Азии, чемпион Азии.



Как рассказал по телефону Игорь Отаров, завтра, 4 ноября, начинаются соревнования по кумитэ. В них примет участие 12-летний Эдуард Рябинов, чемпион Азии, обладатель коричневого пояса.



В категории кумитэ выступит также 17-летний Дидар Ардак. Воспитанник Игоря Отарова - серебряный призёр чемпионата Мира 2018 года, победитель Кубка Азии 2023 года, победитель Первенства Евразии, обладатель чёрного пояса.