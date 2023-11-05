Представитель Актау завоевал «бронзу» на чемпионате мира по ашихара каратэ в Японии

Ардак Дидар (первый слева) - бронзовый призер. Фото предоставил И.Отаров
В схватке в кумитэ с хозяевами татами Ардак Дидар победил одного, другому уступил. В результате наш спортсмен выиграл «бронзу».
Воспитаннику Игоря Отарова 17 лет, 10 из них он занимается ашихара каратэ. Дидар Ардак - серебряный призёр чемпионата мира 2018 года, победитель Кубка Азии 2023 года и первенства Евразии. Имеет чёрный пояс (1 Дан).
Как сообщалось ранее, другой ученик тренера Диас Исенбай завоевал на мировых соревнованиях в Японии чемпионский титул среди юниоров в категории ката.
Наш ветеран Игорь Хотинский вышел в бой с травмой ноги, но сумел вырвать «бронзу» на чемпионате мира в Японии.
Воспитаннику Игоря Отарова 17 лет, 10 из них он занимается ашихара каратэ. Дидар Ардак - серебряный призёр чемпионата мира 2018 года, победитель Кубка Азии 2023 года и первенства Евразии. Имеет чёрный пояс (1 Дан).
Как сообщалось ранее, другой ученик тренера Диас Исенбай завоевал на мировых соревнованиях в Японии чемпионский титул среди юниоров в категории ката.
Наш ветеран Игорь Хотинский вышел в бой с травмой ноги, но сумел вырвать «бронзу» на чемпионате мира в Японии.
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