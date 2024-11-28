Два чемпионских титула завоевали спортсмены из Мангистау в Турции

Нурсултан Жубаткан и Куанышбек Комеков признаны лучшими в своих категориях на чемпионате мира по универсальному бою (Unifight), проходящем в турецкой Анталье. Об этом сообщил руководитель спортивной школы «Жас батыр», персональный тренер Жомарт Кобланов.

Фото: кадры из видео

С 25 ноября в Анталье проходит чемпионат мира по универсальному бою (Unifight) среди юношей и девушек (14-20 лет). В нем принимают участие порядка 300 спортсменов. Мангистаускую область представили Нурсултан Жубаткан и Куанышбек Комеков.

Представители нашего региона показали отличные результаты. Нурсултан Жубаткан выступил в весовой категории до 60 килограммов среди взрослых.

Он завоевал победу, одолев спортсменов из Азербайджана, Турции, Украины, Молдовы, Казахстана, - сообщил тренер.

Чемпионский титул среди молодежи завоевал Куанышбек Комеков.

Куанышбек выиграл у представителей Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Казахстана, - сообщил Жомарт Кобланов.

Отметим, что еще один мангистауский спортсмен Айсерик Сейлханов в весовой категории 55 кг завоевал бронзовую медаль.

Соревнования завершатся 30 ноября.

Напомним, в 2022 году Нурсултан Жубаткан стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо среди молодежи, проходившем в Познани.

В 2023 году Куанышбек Комеков взял серебряную медаль молодежного чемпионата Казахстана по дзюдо в Семее.