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25.06.2025, 19:06

Из Актау на мировой корт: Бейбит Жукаев попал в финал квалификации «Уимблдона»

Спорт 0 494 Наталья Вронская

Уроженец Актау Бейбит Жукаев 25 июня одержал одну из своих громких побед в карьере. 24-летний представитель сборной Казахстана сумел переиграть опытного немца Янника Ханфмана в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram / instagram.com/zhukayev/
Фото: Instagram / instagram.com/zhukayev/

Уроженец Актау был сильнее своего оппонента в двух партиях – 7:6 (9:7), 6:3. Нельзя не отметить, что 137-я ракетка мира Янник Ханфман был посеян в Лондоне под 27-м номером отборочных игр.

В свою очередь Бейбит Жукаев приехал в Англию в качестве 251-го номера ATP. Победа над немцем позволила нашему теннисисту пробиться в финал квалификационных состязаний, где он встретится с победителем поединка Люка Павлович (Франция) – Джеймс Троттер (Япония).

Напомним, ранее Бейбит Жукаев принимал участие в турнире серии ATP Challenger, в ходе которого одержал победу в парном разряде. В октябре прошлого года Бейбит Жукаев пробился в основную сетку «Мастерса» в Китае. Также он становился двукратным чемпионом Казахстана.

 

 

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