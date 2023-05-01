Третий крупный банк обанкротился в США

В США обанкротился третий крупный банк за последние два месяца - First Republic, передает Tengrinews.kz со ссылкой на unian.net.
Как сообщается, акции банка упали почти на 50 процентов. Наблюдается рекордный отток депозитов на сумму около 100 миллиардов долларов, на фоне которого регуляторы пытаются срочно найти нового владельца для First Republic Bank.
First Republic входил в двадцатку крупнейших банков США. По состоянию на 13 апреля, общие активы базирующегося в Сан-Франциско банка составляли 229 миллиардов долларов, депозиты – 104 миллиарда долларов.
Напомним, после того как в марте начались проблемы у американских банков Silvergate Bank, Silicon Valley, он был закрыт калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций. Signature Bank - второй по размеру банк Швейцарии, основанный в 1856 году Credit Suisse Bank - также оказался на грани банкротства
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