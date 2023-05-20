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В Иране казнили еще троих участников антиправительственных протестов

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 09:20
В Иране казнили еще троих участников антиправительственных протестов
© Twitter
В Иране казнили еще троих участников прошлогодних антиправительственных протестов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Iran International.

Маджида Каземи, Саида Ягуби и Салеха Мирхашеми признали виновными в убийстве трех силовиков во время акций протеста в ноябре 2022 года - двух членов военизированного ополчения Басидж и одного полицейского.

Смертный приговор привели в исполнение в пятницу утром. За два дня до казни приговоренные передали из тюрьмы записку, в которой призвали не дать властям исполнить решение суда.

17 мая правозащитная группа Amnesty International раскритиковала судебный процесс над протестующими. Ранее приговоренный к смерти Маджид Каземи рассказал, что оговорил себя под пытками.

Отец другого приговоренного - Салеха Мирхашми - опубликовал в социальных сетях свою фотографию с плакатом в защиту сына накануне казни в четверг, 18 мая. Надпись на плакате гласила: "Мой сын невиновен. У него не было оружия".

Таким образом, количество казненных властями Ирана участников протестов, прошедших в стране после смерти 22-летней Махсы Амини, достигло семи человек.

По данным организаций Iran Human Rights и Together Against the Death Penalty, в 2022 году власти Ирана казнили 582 человека, что на 333 смертных приговора больше, чем в 2021 году. При этом, как отметили правозащитники, 511 человек были казнены без публичного оглашения приговоров, и только о 71 смертном приговоре власти Ирана сообщили официально. Также правозащитники сообщили о казни по крайней мере 16 женщин и трех несовершеннолетних. Правозащитники также сообщили, что за три с половиной месяца 2023 года в Иране уже казнили 151 человека.

Массовые протесты начались в Иране в середине сентября после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба. Участники акций протеста обвиняют в ее убийстве полицию. За два месяца протестов в Иране погибли более 300 человек, почти 15 тысяч задержаны.

Смертная казнь также грозит двум журналисткам - Нилуфар Хамеди и Элаэ Мохаммади, они первыми написали о гибели Амини. Власти Ирана обвинили их в государственной измене и работе на спецслужбы США.


Источник: Тengrinews.kz
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