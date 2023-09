Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры во Владивостоке

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын собираются провести во Владивостоке переговоры, на которых могут обсудить снабжение России северокорейским оружием. Об этом пишут западные СМИ, сообщает Zakon.kz.



Как сообщает The Guardian со ссылкой на источник среди американских чиновников, в сентябре Ким Чен Ын планирует встретиться с Владимиром Путиным и обсудить с ним поставки оружия для поддержки Кремля в российско-украинском вооруженном конфликте. Вероятно, встречу собираются провести во Владивостоке, где с 10 по 13 сентября пройдет Восточный экономический форум.



"Ким Чен Ын, который редко покидает Пхеньян, предположительно отправится на тихоокеанское побережье России на бронепоезде. Эту информацию военной разведки ранее цитировала The New York Times", – говорится в материале The Guardian.



Западные источники предполагают, что Путин и Ким Чен Ын намерены укреплять взаимное сотрудничество на фоне глобальной изоляции. РФ нуждается в снарядах и противотанковых ракетах, которые может предоставить Северная Корея, а КНДР в обмен может получить от России технологии для создания атомных подлодок и особенно спутников. В мае и августе северокорейские власти дважды пытались вывести на орбиту собственные разведывательные аппараты, но оба раза потерпели неудачу. Кроме того, КНДР заинтересована в поставках продовольственной помощи из России.



Предположения о том, что КНДР и РФ планируют углублять сотрудничество, подогревает тот факт, что недавно министр обороны России Сергей Шойгу посещал Северную Корею с официальным визитом. Международное сообщество отреагировало на новость с осуждением.



"Соединенные Штаты, Великобритания, Южная Корея и Япония уже заявили, что любой обмен вооружениями между Северной Кореей и Россией будет нарушением резолюций Совета безопасности ООН", – отмечает The Guardian.



2 сентября Северная Корея запустила крылатые ракеты в море после завершения американо-южнокорейских военных учений.