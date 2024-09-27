Пожары на мусорном полигоне: экологи Мангистау сообщили о превышении допустимых норм в воздухе

Запах гари и постоянные новости о горении мусорного полигона стали основанием для подачи запроса в департамент экологии редакцией lada.kz. Наши корреспонденты пытались выяснить, как часто горела свалка в этом году, каждый раз ли измерялись показатели воздуха и есть ли заключения о том, насколько опасны подобные выбросы для жителей областного центра и пригородных поселков.

Стоп кадр из видео Азамата Сарсенбаева

На наш запрос в департаменте экологии соообщили, что в в 2024 году на данном полигоне было несколько случаев возгорания. При возгорании специалистами отдела лабораторно-аналитического контроля департамента были взяты пробы воздуха, результаты проб следующие:

30.03.2024г. - сажа 6,831 мг/м3 (ПДК-0,150 мг/м3), превышение -6,331 мг/м3; азот оксид -1,003 мг/м3 (ПДК-0,4 мг/м3), превышение -0,603 мг/м3; 03.04.2024г. - сажа 2,902 мг/м3 (ПДК-0,150 мг/м3), превышение -2,752 мг/м3; 13.04.2024г. - сажа 0,864 мг/м3 (ПДК-0,150 мг/м3), превышение -0,714 мг/м3; 18.04.2024г. - сажа 207,526 мг/м3 (ПДК-0,150 мг/м3), превышение -207,376 мг/м3; оксид углерода -18,35 мг/м3 (ПДК-5,0 мг/м3), превышение -13,35 мг/м3; азот оксид -11,490 мг/м3 (ПДК-0,4 мг/м3), превышение -11,09 мг/м3;

16.06.2024г. - сажа 5,517 мг/м3 (ПДК-0,150 мг/м3), превышение -5,367 мг/м3; 6. 26.06.2024г.- сажа 0,546 мг/м3 (ПДК-0,150 мг/м3), превышение -0,396 мг/м3; 7. Согласно сведению РГП «Казгидромет» в период с 14.09.2024 00:00 по 16.09.2024 09:00, на станции контроля загрязнения в ПНЗ-5, находящейся в 12 мкр., зафиксировано превышение по ингредиенту - сероводороду от 0,0091 мг/м3 до 0,0106 мг/м3 при ПДК-0,008 мг/м3.

«В сентябре, 15 числа, ГКП «Мангистау жылу» привлечен к ответственности по статье 336 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Также в тот же день были проработаны вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и причин возникновения пожаров на полигоне захоронения твердых бытовых отходов вблизи села Баянды. Особое внимание было уделено вопросу обеспечения всей необходимой техникой для предупреждения пожарной ситуации на полигоне. В выездном совещании приняли участие аким Мунайлинского района Ержан Кумискалиев, руководитель департамента экологии по Мангистауской области Армат Жалгасбаевич, руководитель областного департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов, специализированный природоохранный прокурор Мангистауской области Ильяс Сандыбаев и другие ответственные лица. В свою очередь, утвержден «План мероприятий по предупреждению пожаров, формированию качества работы на полигоне сброса твердых бытовых отходов, расположенном в районе села Баянды Мунайлинского района».

Насколько опасны подобные выбросы для населения и как они сказываются на здоровье горожан, в департаменте экологии нам не ответили, сообщив, что данный вопрос находится в компетенции департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Напомним, эколог Кирилл Осин высказал предположение, что полигон за 870 млн тенге будет тлеть вечно. Сообщения от горожан о неприятном запахе распространяются с утра 15 сентября. В ДЧС сообщили, что на мусорном полигоне в Мунайлиснком районе происходит тление мусора на предварительной площади 800 квадратных метров.

Видео последствий пожара предоставили спасатели. В департаменте экологии не смогли произвести замеры воздуха на определение вредных веществ. В связи с непогодой, как уверяют чиновники, образуется биогаз и огонь разгорается вновь.

Ранее пожар на данном мусорном полигоне регистрировали 17 августа этого года. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.

В начале сентября на этом же объекте был аналогичный пожар.