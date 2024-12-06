Информация о смерти совершившего самоподжог в Актау - фейк

В сети активно распространяется информация о том, что мужчина скончался после самоподжога в Актау. Автор рассылки ссылается на издание «Актау Лада». Однако данное сообщение является ложью, сообщает lada.kz.

фото из архива Лады

По данным пресс-службы многопрофильной областной больницы, по состоянию на 19 часов 19 минут 5 декабря пациент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

Иных сведений врачи пока не сообщают.

Напомним, в акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема с акимом региона, однако получил отказ, после чего он совершил поджог в холле областной администрации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. Видео самоподжога появилось в сети.