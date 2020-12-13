Сварка в актауском автобусе с пассажирами: Проводится служебное расследование

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Чиновники сообщили, что с 2010 года маршрут №105 «Актау - Баскудук - Мангистау» обслуживается перевозчиком ИП «Мурсалов». В августе 2020 года, в связи с окончанием срока договора на обслуживание маршрута, был объявлен конкурс для определения нового перевозчика. Победитель по сей день еще не определен. Обжалование решения конкурсной комиссии ИП «Мурсалов» проводит в судебном порядке.
Согласно закону, до определения нового перевозчика данный маршрут был передан перевозчику, обслуживавшему ранее данный маршрут, то есть ИП «Мурсалов».
После допущения грубого нарушения со стороны ИП «Мурсалов», управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона рассматривается вопрос о передаче права на временное обслуживание маршрута №105 другому перевозчику.
Напомним, местная жительница сняла на видео сварочные работы в пассажирском автобусе в пригороде Актау.
Согласно закону, до определения нового перевозчика данный маршрут был передан перевозчику, обслуживавшему ранее данный маршрут, то есть ИП «Мурсалов».
После допущения грубого нарушения со стороны ИП «Мурсалов», управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона рассматривается вопрос о передаче права на временное обслуживание маршрута №105 другому перевозчику.
Напомним, местная жительница сняла на видео сварочные работы в пассажирском автобусе в пригороде Актау.
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