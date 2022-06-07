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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:12

Просмотров: 26

На странице «Клуб любителей Мангистау» в социальной сети появилось видео спасения тюленя

На кадрах видео неравнодушные люди освободили тюленя, запутавшегося в рыболовной сети.

Кадр видео
На странице «Клуб любителей Мангистау» в социальной сети Facebook опубликовали видео спасения тюленя.

На кадрах видно, как несчастный тюлень попал в западню: рыболовная сеть обмотала ему шею. С помощью палки и ножа людям всё же удалось освободить животное.



Видео растрогало пользователей сети. В комментариях к видео многие поблагодарили героев ролика за спасение животного.
«Как здорово, что есть такие люди». «Какая сложная спасательная операция! Браво, люди». «Большое спасибо от матушки природы», - пишут пользователи.

Журналистам удалось узнать, что видео освобождения тюленя было снято не в Мангистауской области, а на Сахалине в 2021 году.

Напомним, под личный контроль проблему с каспийскими тюленями взял Касым-Жомарт Токаев.

В 2020 году отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау.

В том же году подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.

К слову, произошедшее вызвало большой резонанс в интернет-сообществе. Сюжет с мангистаусцами, избивающими тюленя, попал даже в ленту сайта английского ежедневного издания Daily Mail.



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