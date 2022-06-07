На странице «Клуб любителей Мангистау» в социальной сети появилось видео спасения тюленя

Кадр видео
На странице «Клуб любителей Мангистау» в социальной сети Facebook опубликовали видео спасения тюленя.
На кадрах видно, как несчастный тюлень попал в западню: рыболовная сеть обмотала ему шею. С помощью палки и ножа людям всё же удалось освободить животное.
Видео растрогало пользователей сети. В комментариях к видео многие поблагодарили героев ролика за спасение животного.
«Как здорово, что есть такие люди». «Какая сложная спасательная операция! Браво, люди». «Большое спасибо от матушки природы», - пишут пользователи.
Журналистам удалось узнать, что видео освобождения тюленя было снято не в Мангистауской области, а на Сахалине в 2021 году.
Напомним, под личный контроль проблему с каспийскими тюленями взял Касым-Жомарт Токаев.
В 2020 году отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау.
В том же году подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.
К слову, произошедшее вызвало большой резонанс в интернет-сообществе. Сюжет с мангистаусцами, избивающими тюленя, попал даже в ленту сайта английского ежедневного издания Daily Mail.
На кадрах видно, как несчастный тюлень попал в западню: рыболовная сеть обмотала ему шею. С помощью палки и ножа людям всё же удалось освободить животное.
Видео растрогало пользователей сети. В комментариях к видео многие поблагодарили героев ролика за спасение животного.
«Как здорово, что есть такие люди». «Какая сложная спасательная операция! Браво, люди». «Большое спасибо от матушки природы», - пишут пользователи.
Журналистам удалось узнать, что видео освобождения тюленя было снято не в Мангистауской области, а на Сахалине в 2021 году.
Напомним, под личный контроль проблему с каспийскими тюленями взял Касым-Жомарт Токаев.
В 2020 году отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау.
В том же году подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.
К слову, произошедшее вызвало большой резонанс в интернет-сообществе. Сюжет с мангистаусцами, избивающими тюленя, попал даже в ленту сайта английского ежедневного издания Daily Mail.
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