Число погибших тюленей продолжает расти на Каспии

- Тела обнаруживаются на разных локациях. Особенно большое количество в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных, - заверили в ведомстве.

К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей.Напомним, на берегу Каспийского моря в Дагестане позавчера нашли около 700 мертвых тюленей.В воскресенье количество мертвых тюленей уже достигло 1700 особей.