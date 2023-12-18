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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:29

Просмотров: 523

Выживший фламинго из Актау обживает новый дом в зоопарке Алматы

В Алматинском зоопарке рассказали о состоянии одного из оставшегося в живых птенца розового фламинго.

Фото Азамата Сарсенбаева
Как говорят специалисты, пернатый чувствует себя хорошо.

- У него хороший аппетит, и он уже обживает свой новый дом. Так как он питомец дикой природы, около месяца пробудет на карантине под наблюдением ветеринарных врачей, а после будет жить со своими родственниками из Америки, - сообщили в зоопарке.


Кстати, в Алматинском зоопарке уже много лет живёт 17 особей фламинго, родиной которых является Центральная Америка.

Напомним, отбившегося от стаи фламинго приютил дома блогер из Актау. Одинокая птица, по словам автора поста, отбилась от стаи, сильно замёрзла и была голодна. Видео ему прислали подписчики.

Позже Азамат Сарсенбаев поделился в социальных сетях информацией о том, что местные природоохранные органы пригрозили ему штрафом и уголовным наказанием за передержку у себя дома спасенного птенца. Спустя время блогер приютил дома еще одного птенца фламинго, отбившегося от стаи в районе морпорта Актау.

Вскоре найденных птенцов фламинго забрали в алматинский зоопарк.

На следующий день блогер рассказал о кончине одного из двух птенцов, который не выдержал перелёт.



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