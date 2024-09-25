Радиоактивная проблема Мангистау: хвостохранилище «Кошкар-Ата» с высоты птичьего полета

Блогер Азамат Сарсенбаев показал с высоты птичьего полета текущее состояние хвостохранилища «Кошкар-Ата». Он считает, что власти слабо решают проблему рекультивации хвостохранилища ядерных и химических отходов, и это угрожает безопасности населения региона.

Фото: кадры из видео

Азамат Сарсенбаев побывал в северной части «Кошкар-Аты». Снятым на дрон видео, демонстрирующим состояние хвостохранилища, он поделился в Instagram.

Блогер возмутился медленным ходом рекультивации.

Хвостохранилище ядерных и химических отходов «Кошкар-Ата» засыхает… Честно скажу, объективно я за строительство АЭС, я хочу, чтобы мы не страдали от дефицита электроэнергии, но, глядя на эту страшную картину, я сомневаюсь, что готовы к правильной эксплуатации АЭС. Знаете, почему хвостохранилище «Кошкар-Ата» покрыто водой? Потому что это была временная мера для предотвращения угрозы распространения токсичной пыли: ветры Мангистау могут переносить радиоактивные и токсичные частицы на большие расстояния, что угрожает как окружающей среде, так и здоровью людей. Вода помогает предотвратить пылевую эрозию, фиксируя мелкие частицы и удерживая их на месте, помогает ограничить доступ кислорода к токсичным отходам, уменьшая возможность химических реакций, и снижает вероятность выброса дополнительных загрязняющих веществ в окружающую среду, - подписал видео он.

По словам Азамата Сарсенбаева, площадь воды, покрывающей хранилище, значительно сократилась.

В настоящее время, за последние четыре месяца, водная гладь озера сократилась на четверть, оголяя колоссальные загрязненные территории, почву, которая годами впитывала в себя опасные вещества. Мы готовы потратить на строительство АЭС триллионы тенге, но не можем позволить себе рекультивировать ядерные отходы?, - подписал видео он.

Азамат Сарсенбаев обратился к Главе государства с просьбой ускорить процесс рекультивации хвостохранилища.

Да, я осознаю, что скоро будет референдум по строительству АЭС, поэтому, когда, как не сейчас, поднимать тему про рекультивацию ядерных и химических отходов в Мангистау, которая не решалась со дня Независимости нашей страны? Если мы даже на уровне Президента страны не можем решить проблему рекультивации ядерных отходов в одном из самых перспективных регионов нашей страны, то о какой готовности эксплуатации АЭС может идти речь? Касым-Жомарт Токаев, прошу Вас, примите волевое и окончательное решение по рекультивации хвостохранилища, - заключил он.

Напомним, в 2013 году ученые национального университета имени аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.

В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зеленой зоны вокруг хвостохранилища.

В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Аты» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.

В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию «Кошкар-Аты» требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зеленый пояс длиной в 3 километра.

В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища Кошкар - Ата планировали дополнительно использовать 30 гектаров земли.

В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.

Позже, в этом же году, конкурс на проведение рекультивации выиграла фирма без необходимой на то лицензии.

В 2021 году власти сообщали о том, что разработали план рекультивации хвостохранилища. Планировалось до 2025 года создать вокруг объекта защитную зеленую зону площадью 150 гектаров.

В 2023 году сообщалось о том, что работы по рекультивации хвостохранилища подорожали почти в три раза. На работы по рекультивации хвостохранилища необходимо 49,5 миллиарда тенге.