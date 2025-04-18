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18.04.2025, 18:54

Промышленные предприятия в Мангистау должны соблюдать экологические требования – Президент

Экология 0 919 Наталья Вронская

Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в регион подчеркнул, что промышленные предприятия должны неукоснительно соблюдать экологические требования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Архивное иллюстративное фото с сайта gov.kz
Архивное иллюстративное фото с сайта gov.kz

Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с участием представителей местных исполнительных органов отметил, что в регионе долгое время не решается экологическая проблема с хвостохранилищем «Кошкар-ата». Также он заявил, что лично будет контролировать ситуацию с проблемой стихийных свалок в регионе.

Нужно уделить особое внимание решению экологических проблем региона. Вокруг областного центра много промышленных предприятий. Необходим строгий контроль за соблюдением ими всех экологических требований. Долгое время не решается вопрос рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата», где размещено 105 миллионов тонн отходов трех заводов Прикаспийского горно-металлургического комбината.

Кроме того, на мусорных полигонах региона складировано свыше 200 тысяч тонн твердых бытовых отходов, имеются также стихийные свалки. В области насчитывается 68 несанкционированных свалок, 60 из них были утилизированы, восемь находятся на территории частных предпринимателей. Все эти проблемы негативно сказываются на качестве жизни людей. Правительству совместно с акиматом области нужно принять исчерпывающие меры для их безотлагательного решения. По этому вопросу Правительство должно ежеквартально докладывать мне. В рамках акции «Таза Қазақстан» необходимо продолжить работу по благоустройству населенных пунктов. В Актау нужно сажать больше деревьев. Чистота – это важная ценность, которая должна стать присущим нашему народу качеством, - сказал Глава государства.

Напомним, ранее Президент страны осмотрел спортивный комплекс «BS Arena», посетил оптово-распределительный центр, а затем встретился со студентами в Yessenov Technopark. Кроме того, ознакомился с ходом развития транспортно-логистической инфраструктуры в Мангистауской области. В ходе совещания Глава государства сообщил, что в регионе проживает свыше 800 тысяч человек и в ближайшее время эта цифра может достичь 1 миллиона. Также Президент отметил плохое водоснабжение региона.

Помимо прочего, местным властям поручено разработать комплексный план по развитию туристской зоны «Мангистау».

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