Подводные охотники Мангистау сняли на видео детёныша тюленя

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Детёныша тюленя засняли на видео 6 июля, неподалеку от иранского сухогруза «Tiba», севшего на мель в районе порта Курык.
На кадрах видно, как детёныш тюленя греется на солнце и не реагирует на проплывающую мимо моторную лодку.
Шамиль Темирханулы, основатель ОО «Мангистауская федерация подводной охоты», отметил, что животное совсем не проявляло агрессию к ним.
- Будто бы нас там и не было. Детёныши тюленей вообще не боятся людей, близко подплывают, проявляют любопытство, так сказать. Как щенки - доверчивые, не опасные, не кусаются. Не понимаю людей, которые проявляют к ним злобу, их ведь и так мало осталось. Любое животное будет защищаться, если его атаковать, - сказал Шамиль Темирханулы.
Он отметил, что встречает детёнышей тюленей переодически.
- Под водой пересекаемся иногда. Они ведь тоже подводные охотники. Об одном прошу только людей - если страшно, то не стоит к ним подходить или атаковать, они сами уплывут, - подчеркнул Шамиль.
Напомним, 6 июля, подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.
В тот же день очевидцы засняли на видео, как отдыхающие в Мангистау забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка. Инцидент запечатлели на пляже в селе Курык. Злоумышленникам теперь грозит уголовная ответственность
На кадрах видно, как детёныш тюленя греется на солнце и не реагирует на проплывающую мимо моторную лодку.
Шамиль Темирханулы, основатель ОО «Мангистауская федерация подводной охоты», отметил, что животное совсем не проявляло агрессию к ним.
- Будто бы нас там и не было. Детёныши тюленей вообще не боятся людей, близко подплывают, проявляют любопытство, так сказать. Как щенки - доверчивые, не опасные, не кусаются. Не понимаю людей, которые проявляют к ним злобу, их ведь и так мало осталось. Любое животное будет защищаться, если его атаковать, - сказал Шамиль Темирханулы.
Он отметил, что встречает детёнышей тюленей переодически.
- Под водой пересекаемся иногда. Они ведь тоже подводные охотники. Об одном прошу только людей - если страшно, то не стоит к ним подходить или атаковать, они сами уплывут, - подчеркнул Шамиль.
Напомним, 6 июля, подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.
В тот же день очевидцы засняли на видео, как отдыхающие в Мангистау забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка. Инцидент запечатлели на пляже в селе Курык. Злоумышленникам теперь грозит уголовная ответственность