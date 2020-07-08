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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:04

Просмотров: 1718

Подводные охотники Мангистау сняли на видео детёныша тюленя

Членам общественного объединения (ОО) «Мангистауская федерация подводной охоты» удалось запечатлеть на видео детёныша тюленя. На кадрах видно, что животное не проявляет агрессию по отношению к людям, а просто нежится на солнце.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Детёныша тюленя засняли на видео 6 июля, неподалеку от иранского сухогруза «Tiba», севшего на мель в районе порта Курык.

На кадрах видно, как детёныш тюленя греется на солнце и не реагирует на проплывающую мимо моторную лодку.

Шамиль Темирханулы, основатель ОО «Мангистауская федерация подводной охоты», отметил, что животное совсем не проявляло агрессию к ним.

- Будто бы нас там и не было. Детёныши тюленей вообще не боятся людей, близко подплывают, проявляют любопытство, так сказать. Как щенки - доверчивые, не опасные, не кусаются. Не понимаю людей, которые проявляют к ним злобу, их ведь и так мало осталось. Любое животное будет защищаться, если его атаковать, - сказал Шамиль Темирханулы.

Он отметил, что встречает детёнышей тюленей переодически.

- Под водой пересекаемся иногда. Они ведь тоже подводные охотники. Об одном прошу только людей - если страшно, то не стоит к ним подходить или атаковать, они сами уплывут, - подчеркнул Шамиль.



Напомним, 6 июля, подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.

В тот же день очевидцы засняли на видео, как отдыхающие в Мангистау забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка. Инцидент запечатлели на пляже в селе Курык. Злоумышленникам теперь грозит уголовная ответственность



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Комментарии ( 1 )

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  • dundya
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 14:45
И как у людей поднимаются руки на таких милых и интересных живых существ, наверное это тот же самый телень которого наши забили. Теперь вообще не известно жив ли он.
 
 

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