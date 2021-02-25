Туристы из Франции выступили против строительства на Бозжыре

Фото Рашида Исмагилова
Французы, ранее посетившие Бозжыру, осудили идею строительства туристических объектов в урочище, передает inbusiness.kz. Они призвали казахстанцев оберегать природное наследие своей страны.
Туриста Александра Мерфи, по его словам, расстроила даже мысль о том, что на Бозжыре могут начаться строительные работы.
- Это место невероятно чистое, в нем есть что-то магическое, сакральное. Я был на Бозжыре пару лет назад и по-настоящему почувствовал энергетику этого края, какую не ощущал больше нигде. Эту природу мы должны сохранить для следующих поколений, - сказал Александр Мерфи.
Его поддержал парижанин Жорди Лагут, который назвал возведение любых объектов в урочище абсурдом.
- Мне очень повезло в 2019 году увидеть эту красоту. Меня, как туриста и фотографа, восхищают дикие красоты. Мне понравилась местность Шеркала, меня привлекла самобытная казахская культура и, естественно, ландшафт. Я мечтаю посетить эти места вновь, и надеюсь, что проект все-таки отменят, - высказался турист.
Напомним, иностранцы ранее уже высказывались о строительстве на Бозжыре. Американский журналист Пол Салопек назвал проект преступлением против казахского народа.
Позже он добавил, что для Мангистау строительство такого объекта будет недальновидным и невыгодным решением.
Эколог Константин Плахов предложил ряд альтернативных локаций для создания туристического объекта на Бозжыре.
Хореограф Дана Муса, уроженка Актау, организовала в Париже митинг в защиту урочища.
Туриста Александра Мерфи, по его словам, расстроила даже мысль о том, что на Бозжыре могут начаться строительные работы.
- Это место невероятно чистое, в нем есть что-то магическое, сакральное. Я был на Бозжыре пару лет назад и по-настоящему почувствовал энергетику этого края, какую не ощущал больше нигде. Эту природу мы должны сохранить для следующих поколений, - сказал Александр Мерфи.
Его поддержал парижанин Жорди Лагут, который назвал возведение любых объектов в урочище абсурдом.
- Мне очень повезло в 2019 году увидеть эту красоту. Меня, как туриста и фотографа, восхищают дикие красоты. Мне понравилась местность Шеркала, меня привлекла самобытная казахская культура и, естественно, ландшафт. Я мечтаю посетить эти места вновь, и надеюсь, что проект все-таки отменят, - высказался турист.
Напомним, иностранцы ранее уже высказывались о строительстве на Бозжыре. Американский журналист Пол Салопек назвал проект преступлением против казахского народа.
Позже он добавил, что для Мангистау строительство такого объекта будет недальновидным и невыгодным решением.
Эколог Константин Плахов предложил ряд альтернативных локаций для создания туристического объекта на Бозжыре.
Хореограф Дана Муса, уроженка Актау, организовала в Париже митинг в защиту урочища.