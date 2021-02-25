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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:33

Просмотров: 796

Туристы из Франции выступили против строительства на Бозжыре

Французские туристы, посещавшие Бозжыру в прошлом, высказались против строительства туристического объекта в урочище. Об этом сообщает сайт inbusiness.kz.

Фото Рашида Исмагилова
Французы, ранее посетившие Бозжыру, осудили идею строительства туристических объектов в урочище, передает inbusiness.kz. Они призвали казахстанцев оберегать природное наследие своей страны.

Туриста Александра Мерфи, по его словам, расстроила даже мысль о том, что на Бозжыре могут начаться строительные работы.

- Это место невероятно чистое, в нем есть что-то магическое, сакральное. Я был на Бозжыре пару лет назад и по-настоящему почувствовал энергетику этого края, какую не ощущал больше нигде. Эту природу мы должны сохранить для следующих поколений, - сказал Александр Мерфи.

Его поддержал парижанин Жорди Лагут, который назвал возведение любых объектов в урочище абсурдом.

- Мне очень повезло в 2019 году увидеть эту красоту. Меня, как туриста и фотографа, восхищают дикие красоты. Мне понравилась местность Шеркала, меня привлекла самобытная казахская культура и, естественно, ландшафт. Я мечтаю посетить эти места вновь, и надеюсь, что проект все-таки отменят, - высказался турист.



Напомним, иностранцы ранее уже высказывались о строительстве на Бозжыре. Американский журналист Пол Салопек назвал проект преступлением против казахского народа.

Позже он добавил, что для Мангистау строительство такого объекта будет недальновидным и невыгодным решением.

Эколог Константин Плахов предложил ряд альтернативных локаций для создания туристического объекта на Бозжыре.

Хореограф Дана Муса, уроженка Актау, организовала в Париже митинг в защиту урочища.



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Комментарии ( 4 )

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  • Toryn
  • elek
  • Сергей Владимиров
 chilian (Посетители) Сегодня, 12:01
Остановите стройку! Добьетесь того, что туристы объявят бойкот.
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 11:55
Цитата: Ermyndo
Когда главный турист из Франции вернется на родину то? )

rofl Смотря что Он считает для себя Родиной.
Так, забежит на огонек)).В Казахстан. И обратно-домой))
 
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 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 11:15
Когда главный турист из Франции вернется на родину то? )

АХТУНГ!
 
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  • касым
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 G32 (Посетители) Сегодня, 11:03
Степь миллионы квадратных километров. А им строить негде.
 
 

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