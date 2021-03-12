Началась рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата» началась сегодня, 12 марта.
Первый этап рекультивации рассчитан на три года. Оголившиеся территории будут покрывать 30-сантиметровым слоем грунта.
- Можно долго говорить о технологии, но есть заключение государственной экспертизы, и это в любом случае лучше, чем вообще ничего. В добрый путь с лечением самой большой язвы на земле Мангистау, - добавил Кирилл Осин.
Напомним, в 2013 году ученые национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.
В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зеленой зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата».
В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Аты» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.
В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию «Кошкар-Аты» требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зеленый пояс длиной в три километра.
В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали дополнительно использовать 30 Га земли.
В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.
Конкурс на проведение рекультивации выиграла фирма без необходимой на то лицензии.
В январе стало известно, что в Мангистау разработали «Проект рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» до 2025 года.
Первый этап рекультивации рассчитан на три года. Оголившиеся территории будут покрывать 30-сантиметровым слоем грунта.
- Можно долго говорить о технологии, но есть заключение государственной экспертизы, и это в любом случае лучше, чем вообще ничего. В добрый путь с лечением самой большой язвы на земле Мангистау, - добавил Кирилл Осин.
Фото Кирилла Осина
Напомним, в 2013 году ученые национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.
В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зеленой зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата».
В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Аты» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.
В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию «Кошкар-Аты» требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зеленый пояс длиной в три километра.
В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали дополнительно использовать 30 Га земли.
В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.
Конкурс на проведение рекультивации выиграла фирма без необходимой на то лицензии.
В январе стало известно, что в Мангистау разработали «Проект рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» до 2025 года.