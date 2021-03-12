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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 2289

Началась рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангистау

В Мангистау начали рекультивацию радиоактивного хвостохранилища «Кошкар-Ата», негативное влияние которого на окружающую среду обсуждалось еще с 2013 года. Об этом сообщил Кирилл Осин, эколог и зоозащитник.

Фото из архива Lada.kz
Рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата» началась сегодня, 12 марта.

Первый этап рекультивации рассчитан на три года. Оголившиеся территории будут покрывать 30-сантиметровым слоем грунта.

- Можно долго говорить о технологии, но есть заключение государственной экспертизы, и это в любом случае лучше, чем вообще ничего. В добрый путь с лечением самой большой язвы на земле Мангистау, - добавил Кирилл Осин.

Началась рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангистау

Началась рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангистау

Фото Кирилла Осина


Напомним, в 2013 году ученые национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.

В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зеленой зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата».

В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Аты» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.

В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию «Кошкар-Аты» требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зеленый пояс длиной в три километра.

В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали дополнительно использовать 30 Га земли.

В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.

Конкурс на проведение рекультивации выиграла фирма без необходимой на то лицензии.

В январе стало известно, что в Мангистау разработали «Проект рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» до 2025 года.



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Комментарии ( 1 )

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  • valesa
 Космос (Посетители) Сегодня, 20:25
Ну, хоть какая-то польза региону от Риксос.
Если бы не потенциальные VIP-пассажиры по дороге из аэропорта, то стояло "озеро" бы как раньше, бесхозная отрава ;)
 
 

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